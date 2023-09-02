السيولة النقدية في السعودية تقفز 171 مليار ريال منذ بداية 2023

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,15% بواقع 5 مليارات ريال إلى 2,666 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس / آب الجاري، مقابل 2,661 تريليون ريال في 17 أغسطس.
وارتفع عرض النقد (ن 3) بنسبة 6,82% بواقع 171 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,666 تريليون ريال في 24 أغسطس.
عرض النقود
وعرض النقود “ن3” هو :
- مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
- الودائع تحت الطلب.
- الودائع الزمنية والادخارية.
- الودائع الأخرى شبه النقدية.
الودائع الأخرى شبه النقدية
و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:
- ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
- الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
- التحويلات القائمة.
- عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.