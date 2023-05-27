السيولة النقدية في السعودية تقفز 132 مليار ريال منذ بداية 2023

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع المنتهي في 18 أيار / مايو الجاري، بنسبة 0,5% بواقع 13 مليار ريال إلى 2,627 تريليون ريال مقابل 2,614 تريليون ريال في 11 مايو.

وارتفع عرض النقد (ن 3) بنسبة 5,27% بواقع 132 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,627 تريليون ريال في 18 مايو.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.