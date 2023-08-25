السيولة النقدية في السعودية تقفز 10 مليارات ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,4% بواقع 10 مليارات ريال إلى 2,661 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس / آب الجاري، مقابل 2,651 تريليون ريال في 10 أغسطس.

وارتفع عرض النقد (ن 3) بنسبة 6,66% بواقع 166 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,661 تريليون ريال في 17 أغسطس.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.