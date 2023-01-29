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السيولة النقدية في السعودية ترتفع 2 مليار ريال في أسبوع

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أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,08% بواقع 2 مليار ريال من 2,477 تريليون ريال في 12 كانون الثاني / يناير 2023 إلى 2,479 تريليون ريال في 19 يناير.

وبذلك تكون السيولة قد تراجعت بواقع 15 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.

وقد عادت السيولة إلى الارتفاع بعد تراجع استمر أسبوعين منذ بداية العام 2023.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

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