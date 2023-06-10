السيولة النقدية في السعودية تتراجع 8 مليارات ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,29% بواقع 8 مليارات ريال إلى 2,613 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 1 حزيران / يونيو الجاري، مقابل 2,621 تريليون ريال في 25 أيار / مايو الماضي.

وارتفع عرض النقد (ن 3) بنسبة 4,7% بواقع 118 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,613 تريليون ريال في 1 يونيو.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.