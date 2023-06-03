السيولة النقدية في السعودية تتراجع 6 مليارات ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع المنتهي في 25 أيار / مايو الجاري، بنسبة 0,23% بواقع 6 مليارات ريال إلى 2,621 تريليون ريال مقابل 2,627 تريليون ريال في 18 مايو.

وارتفع عرض النقد (ن 3) بنسبة 5% بواقع 126 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,621 تريليون ريال في 25 مايو.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.