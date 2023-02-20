السيولة النقدية في السعودية تتراجع 6 مليارات ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجعاً للسيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,2% بواقع 6 مليارات ريال من 2,475 تريليون ريال في 2 فبراير / شباط 2023 إلى 2,469 تريليون ريال في 9 فبراير.

وبذلك تكون السيولة قد تراجعت منذ بداية العام الجاري بنسبة 1% بواقع 26 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية عام 2022 إلى 2,469 تريليون ريال في 9 فبراير.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.