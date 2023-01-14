السيولة النقدية في السعودية تتراجع 4 مليارات ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة يوم الخميس عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,15% بواقع 4 مليارات ريال من 2,494 تريليون ريال في 29 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,490 تريليون ريال في 5 كانون الثاني / يناير 2023.

وأظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 8% بواقع 185 مليار ريال من 2,309 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 إلى 2,494 تريليون ريال في 29 ديسمبر 2022.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.