السيولة النقدية في السعودية تتراجع 26 مليار ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجعاً كبيراً للسيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 1% بواقع 26 مليار ريال من 2,501 تريليون ريال في 2 فبراير / شباط 2023 إلى 2,475 تريليون ريال في 9 فبراير.

وبذلك تكون السيولة قد تراجعت بواقع 20 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.