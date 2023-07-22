السيولة النقدية في السعودية تتراجع 24 مليار ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,87% بواقع 24 مليار ريال من 2,669 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 تموز / يوليو الجاري إلى 2,645 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 13 يوليو الجاري.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 6% بواقع 150 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,645 تريليون ريال في 13 يوليو.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.