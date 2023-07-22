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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

السيولة النقدية في السعودية تتراجع 24 مليار ريال في أسبوع

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أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,87% بواقع 24 مليار ريال من 2,669 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 تموز / يوليو الجاري إلى 2,645 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 13 يوليو الجاري.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 6% بواقع 150 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,645 تريليون ريال في 13 يوليو.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

  • مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
  • الودائع تحت الطلب.
  • الودائع الزمنية والادخارية.
  • الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

  • ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
  • الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
  • التحويلات القائمة.
  • عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
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