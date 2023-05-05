السيولة النقدية في السعودية تتراجع 11 مليار ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,4% بواقع 11 مليار ريال من 2,629 تريليون ريال في 20 نيسان / أبريل الماضي إلى 2,618 تريليون ريال في 27 أبريل الجاري.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 4,9% بواقع 123 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية عام 2022 إلى 2,618 تريليون ريال في 20 أبريل الماضي.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.