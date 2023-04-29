سامر باطر by سامر باطر

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السيطرة على حريق ضخم بمستودع نفط في سيفاستوبول بالقرم بعد هجوم بطائرة مسيرة

سامر باطر by سامر باطر

شب حريق السبت بمستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية عقب هجوم بطائرات بدون طيار.

ووفق السلطات المحلية، فإنه تمت السيطرة على الحريق بعد تضرر ما مجموعه أربعة صهاريج نفط في الهجوم و”احتراقها”.

وفي وقت لاحق، أعلن حاكم المنطقة المعين من موسكو ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تلغرام للمراسلة “تم إخماد نيران على مساحة ألف متر مربع”. وسبق أن ذكر أنه لا توجد إصابات، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخزان تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين. من جهته، قال سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم الذي عينته روسيا، على تلغرام إن الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية أسقطت السبت طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم. وأضاف “لا يوجد ضحايا أو تلفيات”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...