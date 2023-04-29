شب حريق السبت بمستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية عقب هجوم بطائرات بدون طيار.

ووفق السلطات المحلية، فإنه تمت السيطرة على الحريق بعد تضرر ما مجموعه أربعة صهاريج نفط في الهجوم و”احتراقها”.

السيطرة على حريق ضخم بمستودع نفط في سيفاستوبول بالقرم بعد هجوم بطائرة مسيرة pic.twitter.com/bupYEM3Y1y — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) April 29, 2023

وفي وقت لاحق، أعلن حاكم المنطقة المعين من موسكو ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تلغرام للمراسلة “تم إخماد نيران على مساحة ألف متر مربع”. وسبق أن ذكر أنه لا توجد إصابات، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخزان تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين. من جهته، قال سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم الذي عينته روسيا، على تلغرام إن الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية أسقطت السبت طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم. وأضاف “لا يوجد ضحايا أو تلفيات”.

BREAKING: Massive smoke spotted from miles away after an oil storage facility in the city of Sevastopol in Crimea was targeted in a drone attack pic.twitter.com/tDM3kt06Xu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 29, 2023