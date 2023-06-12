هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي المصري والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس صباح اليوم الإثنين إن الرئيس السيسي أشاد “بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشر”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم



https://t.co/sIfXtlvEnb #السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي

#الجمهورية_الجديدة

#موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) June 11, 2023

وأثنى السيسي “على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، معرباً عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.

وتوج نادي الأهلي المصري، مساء الأحد، بطلاً لدوري أبطال إفريقيا بتعادله مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب 1-1 الأحد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهاباً 2-1 على استاد القاهرة الدولي.

النادي الأهلي المصري بطل إفريقيا

وكان الوداد السباق بالتسجيل عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، عبر ركلة حرة مباشرة، خدعت مدافعي الأهلي وأكملت طريقها نحو الشباك.

وهذا التتويج هو الـ 11 الذي يحرز فيها الأهلي اللقب القاري بعد الأعوام: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021.

وضمن الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية لينضم إلى فرق مانشستر سيتي المتوج، يوم السبت الماضي، بلقب دوري أبطال أوروبا، واتحاد جدة؛ بطل الدوري السعودي مستضيف البطولة، وكلوب ليون؛ بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وأوراوا ريد دياموندز؛ بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي؛ بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، بالإضافة إلى بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يحدد بعد.