(أريبيان بزنس) – أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨ بالمئة؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس، إنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩ بالمئة مقارنة بـ ٩٠ ملياراً للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢ بالمئة عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥ بالمئة مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥ بالمئة، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦ بالمئة مقارنة بـ ١٩١ ملياراً خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣ بالمئة.

أشار إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقاً للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لنحو ٦٠ بالمئة من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأضاف أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣ بالمئة خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج “دعم المصدرين“.

التضخم في مصر

تعاني مصر من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وصعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لم تبدأ مراجعته الأولى بعد.

وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، حديثاً، النظرة المستقبلية لمصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، من مستقرة إلى سلبية. وقالت الوكالة، في بيان، يوم الجمعة الماضي، إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس مخاطر أن الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية قد تكون غير كافية لجذب تدفقات العملة الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل السيادية الخارجية المرتفعة، والتي تتضمن الديون وتكاليفها.

وقدرت الوكالة الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بنحو 17 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران 2023، وأن ترتفع لـ 20 مليار دولار في العام المالي القادم.

ويعني تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية أنه قد يحدث خفض لاحق للتصنيف الائتماني لمصر -المقرر حالياً عند B/B- خلال 12 شهر.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف مصر السيادي فبراير/شباك الماضي درجة إلى B3 من B2.