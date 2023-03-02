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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السيسي يرفع الحد الادنى لأجور العاملين بالدولة بعد رفع أسعار البنزين

تضمنت قرارات الرئيس المصري زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة بحد أدنى 1000 جنيه ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة علاوة على زيادة المعاشات 15%

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين

(رويترز) – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين.

وكانت مصر قد أعلنت رفع أسعار البنزين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية، لكن الدولة تخاطر بتزايد السخط الشعبي بعد عام شهد ارتفاع التضخم وضعف العملة وسلسلة من إجراءات التقشف.

وأكدت مصر من جديد التزامها بالمضي قدماً في رفع أسعار الوقود لتلقي حزمة دعم مالي توصلت إليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتضمنت قرارات السيسي زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة بدءاً من شهر أبريل/نيسان المقبل بحد أدنى 1000 جنيه (33 دولارا).

كما شملت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة علاوة على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة بدء من شهر أبريل/نيسان.

وتضمنت القرارات أيضاً رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفاً بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 بالمئة شهرياً. ويقدم البرنامج دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقراً.

وأوضح السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا في صعيد مصر أن الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية انعكست على الاقتصاد العالمي وكذلك على الاقتصاد المصري. وأكد أن جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 2016 بالإضافة إلى إجراءات الحماية الاجتماعية المتعددة ساهمت “بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية”.

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