السيسي يحوّل سفينة حربية لمستشفى ميداني في ليبيا

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال سفينة ميسترال الحربية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني بهدف تقديم المساعدة الطبية للمصابين والمتضررين في إعصار دانيال في ليبيا، كما اعطى تعليماته بصرف إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين جراء الإعصار.

وقرر السيسي إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الليبيين الذين فقدوا منازلهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات.. ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم”.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة تعد ميسترال سفينة هجوم برمائي وحاملة للطائرات المروحية، تسلمت مصر أول قطعة منها في شهر حزيران/يونيو 2016 وقد سميت تيمناً بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. فيما تسلمت الحاملة الثانية “أنور السادات”، في أيلول/سبتمبر من العام ذاته.

وتبلغ مساحة سطح “ميسترال” 5200 متر مربع، وهي مجهزة بست نقاط لهبوط الطائرات المروحية كما تستطيع تخزين ما بين 12و20 مروحية في حظائرها.