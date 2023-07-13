السيسي يلتقي برئيس وزراء إثيوبيا ويبحثان قضية سد النهضة

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي يرأس وفد بلاده في قمة دول جوار السودان التي تستضيفها القاهرة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، بالإضافة إلى قضية سد النهضة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية، حيث تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة. pic.twitter.com/P8eGqHhaxo — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) July 12, 2023

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن السيسي استقبل آبي أحمد الذي يرأس وفد بلاده في قمة دول جوار السودان التي تستضيفها القاهرة اليوم الخميس، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي في السودان والتداعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة السودانية بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.

وأكد البيان أن اللقاء تناول أيضاً تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا وقضية سد النهضة الإثيوبي.

وكان آبي أحمد قد أعلن خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي قبل أيام أن التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر/أيلول القادم كي لا تلحق الضرر بدولتي المصب، وأكد استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد.

وقبل النزاع في السودان بأيام، أعلنت إثيوبيا أنها انتهت من بناء 90 بالمئة من السد، وسط تصاعد الأزمة مع مصر والسودان بسبب عدم التوافق على قواعد الملء والتشغيل.

وأعلنت إثيوبيا يوم 20 فبراير/شباط 2022 عن تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، في خطوة اعتبرتها مصر “إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ” الذي وقعه قادة السودان ومصر وإثيوبيا في مارس/آذار 2015.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من “الفقر المائي” حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 متراً مكعباً سنوياً.