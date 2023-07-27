السيسي وبوتين يبحثان مشروع محطة نووية

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة “روسيا – أفريقيا” في مدينة سان بطرسبورغ، عددًا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين منها التعاون في مكافحة الإرهاب ومشروع المنطقة الصناعية ومشروع محطة نووية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن “الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذلك على صعيد التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب”.

أكد السيسي بحسب البيان: “أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية في المقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية”.

وأعرب الرئيس المصري، عن استعداد مصر لتعزيز أوجه التعاون مع روسيا في القارة الأفريقية.

ومن جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجاري مع إفريقيا، حيث إن ثلث حجم التجارة مع القارة يتم مع مصر .

وأضاف بوتين إن “حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا؛ ارتفع بنسبة 28.8 % العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7 % أخرى عن العام الماضي”،

وتابع: “لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة”.