قرارات السيسي بشأن الزواج: “اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع مبلغ لصندوق دعم الأسرة”

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الاختلاف وارد بين الأسر وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة.

التمويل

وذكر السيسي، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة:

أنه سيتم تأسيس صندوق لدعم الأسرة المصرية

يتم تمويل جزء منه من المقبلين على الزواج

“اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع مبلغ لصندوق دعم الأسرة”

كما قال وزير العدل المصري إن الحكومة ستساهم في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المتزوجون

مقاصد الدين

وأضاف السيسي لوسائل الإعلام قائلا: “أي إجراء يتم اتخاذه يحقق مقاصد الدين، والدين يخاطب العمل وليس الضمير فقط، وحينما نتحدث عن إكرام اليتيم، فإننا نتخذ إجراءات وقرارات وإنشاء مشروعات لإكرام اليتيم وليس مخاطبة ضمائر الناس، لأن ضمائر الناس سيحاسبهم الله عليها”.