السيسي للمصريين: أزمة الدولار ستصبح من الماضي

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بخصوص الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة ستعبرها بأمان كما تجاوزت الإرهاب من قبل، وأن مشكلة نقص الدولار ستصبح تاريخاً.

وأضاف السيسي، خلال تفقده الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس: «توجد أزمة اقتصادية كبيرة في العالم ولها تأثيرات علينا وسنتجاوزها»، مؤكداً أن بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان، كما تجاوزت الإرهاب من قبل.

وتابع: «الإرهاب انتهى بفضل مجهوداتكم، وهذه الأزمة ستنتهي بسببكم أيضاً وستصبح تاريخاً نتذكره لاحقاً، حتى أزمة الدولار بفضل الله وبفضلكم ستنتهي وتصبح تاريخاً، لكن نحتاج فقط لبذل المزيد من الجهود”.

وأوضح السيسي خلال لقائه بمقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الثاني والثالث الميداني، أنه في بداية تخرجه عمل في سيناء وكانت من أفضل أيام حياته، مطمئناً الجنود بأن هذه الأزمة لن تستمر طويلاً، قائلاً: «تذكروا الوضع منذ 10 سنوات، حين كان الجميع يتساءلون عن موعد انتهاء أزمة الإرهاب”.

وأكد السيسي، أنه لن يسمح برفع سلاح إلا سلاح الدولة، قائلاً: «لن يتم رفع سلاح في مصر إلا سلاح الدولة، ولن يسمح لمخلوق بامتلاك السلاح غير الدولة، نحن ندعم قوة ومكانة شيوخ قبائل سيناء وسندعمها أكثر”.

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