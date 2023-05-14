السيسي: استصلاح أراض بحجم 3 محافظات مصرية  

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن حجم الأراضي التي يجري استصلاحها في منطقة شرق العوينات؛ جنوب غرب البلاد، تعادل مساحة ثلاث محافظات في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات، “بقول لينا كلنا بنتكلم في منطقة توشكي على 700 ألف فدان وده المستهدف اللي كان محطوط في الثمانينات” من القرن الماضي. “الـ 700 ألف فدان دول بحجم محافظتين يعني شرق العوينات وتوشكي فيهم 1 مليون فدان بمقدار 3 محافظات”.

ويفتتح السيسي، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح بشرق العوينات، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس.

وتعمل مصر على توسيع حجم الرقعة الزراعية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان.

وخلال الفترة من نهاية تسعينيات القرن الماضي وحتى العام 2012 تمت زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تمت زراعة 110 آلاف فدان، وخلال 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان في 2024؛ حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.

ومن أجل تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل المزروعة وعلى رأسها محصول البطاطس؛ تم انشاء مصنع للبطاطس النصف مقلية والمهروسة؛ كبداية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بشرق العوينات.

استصلاح الأراضي في مصر

تعمل مصر على زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتأمين غذاء المصريين من السلع الأساسية، في الوقت الذي تعد فيه مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

تعتزم مصر إنشاء نهر اصطناعي بطول 114 كلم وبتكلفة 160 مليار جنيه (5.25 مليار دولار) ليكون الأطول من نوعه في العالم حيث ستتم معالجة مياه النهر الجديد بمحطة مياه الحمام شمال غرب البلاد بجوار محطة الضبعة.

ويشمل المشروع القومي لتنفيذ “الدلتا الجديدة” في مصر على مشروعين، الأول أطلق عليه اسم “مستقبل مصر”، والآخر “جنوب محور الضبعة”؛ للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد، التي تفاقمت من جراء الحرب في أوكرانيا.

والأراضي الزراعية المستهدف زراعتها من المشروع المصري هي 2.2 مليون فدان وأن تزويد النهر بالمياه سيعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية.

وتبلغ أحجام المياه المتوقع تدفقها من المحطة بعد المشروع 7.5 مليون متر مكعب يومياً، ليكون الشكل النهائي للنهر 92 كلم من المسار المكشوف و22 كلم كمواسير تحت الأرض.

وتم الانتهاء من 35 بالمئة من أعمال المواسير و65 بالمئة من المسار المكشوف.

ويتميز المشروع بقربه من المطارات والموانئ، ومن نتائجه أيضاً توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي وإحلال الواردات.