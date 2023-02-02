من هو السياري المحافظ الجديد لـ البنك المركزي السعودي (ساما)؟

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي-ساما- بمرتبة وزير، بعد إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك

#أمر_ملكي: يعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/uc5oD1P4KP — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 2, 2023

يعد السياري من الخبرات المصرفية الدولية المعروفة في المملكة، فهو نائب لمحافظ البنك المركزي السعودي منذ 2019، كما شغل عضوية مجالس إدارة هيئات ومؤسسات حكومية هامة.

أيمن بن محمد بن سعود السياري عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2019. وتم تعيينه في يوليو الماضي بمنصب نائب محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث.

والسياري حائز على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فضلا عن درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة جورج واشنطن .

عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي محللا ماليا، وانضم إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات.

عين السياري نائب محافظ البنك المركزي السعودي بموجب أمر ملكي بتاريخ 18 صفر 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر 2019، كما شغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013 إلى 2019.

شغل أيمن السياري عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة بحسب صحيفة عكاظ.