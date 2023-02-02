سامر باطر by سامر باطر

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من هو السياري المحافظ الجديد لـ البنك المركزي السعودي (ساما)؟

من هو السياري المحافظ الجديد لـ البنك المركزي السعودي (ساما)؟ صدر اليوم أمر ملكي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، بعد إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك
سامر باطر by سامر باطر

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي-ساما- بمرتبة وزير، بعد إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك

يعد السياري من الخبرات المصرفية الدولية المعروفة في المملكة، فهو نائب لمحافظ البنك المركزي السعودي منذ 2019، كما شغل عضوية مجالس إدارة هيئات ومؤسسات حكومية هامة.

أيمن بن محمد بن سعود السياري عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2019. وتم تعيينه في يوليو الماضي بمنصب نائب محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث.

والسياري حائز على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فضلا عن درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة جورج واشنطن .

عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي محللا ماليا، وانضم إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات.

عين السياري نائب محافظ البنك المركزي السعودي بموجب أمر ملكي بتاريخ 18 صفر 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر 2019، كما شغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013 إلى 2019.

شغل أيمن السياري عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة بحسب صحيفة عكاظ.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...