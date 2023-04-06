دبي، السيارات ستصبح بدون سائق في ديسمبر القادم

بدأت طرق دبي وشركة كروز اختبار التقنيات على الطرق استعدادا لإطلاق السيارات ذاتية القيادة ديسمبر. وأكد مسؤول في هيئة طرق دبي أن إطلاق المركبات ذاتية القيادة في ديسمبر 2023، سيكون له تأثير إيجابي في هذا المشروع على مستوى النقل وجودة الحياة في دبي، حيث سيسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: هذه المرحلة من جمع واختبار بيانات النظم المرورية خطوة مهمة نحو تحقيق الريادة في مجال التنقل الذكي والتكنولوجيا المتطورة في دبي، وسيضمن العمل في هذه المرحلة تكيّف أنظمة القيادة الذاتية لمركبات كروز للعمل بأمان مع أنماط الحركة المرورية في إمارة دبي.

طرق دبي( و(كروز) تبدآن اختبار التقنيات على الطرق استعدادا لإطلاق المركبات ذاتية القيادة ديسمبر 2023.#وام pic.twitter.com/02mPVYwnGF — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 5, 2023

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة ” كروز” المتخصصة في المركبات ذاتية القيادة، جمع البيانات واختبار تقنياتها على العلامات والإشارات المرورية وسلوك السائقين وتفاصيل أخرى في إمارة دبي باستخدام خمس مركبات Chevy Bolt ذاتية القيادة في منطقة جميرا 1. وتعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو إطلاق خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وهي جزء من استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات في دبي الرامية إلى تعزيز ريادة دبي العالمية في هذا المجال، ودعم توجهات الإمارة في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، من خلال الاستثمار في قطاع التنقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تسعى الهيئة لتعزيز جودة الحياة والسلامة المرورية للمواطنين والمقيمين والزوار.

لا تجزع إن صادفتك سيارات بولت بلا سائق بهيئتها الغريبة على طرقات دبي pic.twitter.com/sdykHwhDti — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) April 5, 2023