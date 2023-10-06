السيارات الكهربائية تغزو الخليج.. هل نشهد انتهاء عصر سيارات البنزين؟

يشهد سوق السيارات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً، وذلك بفضل عدد من العوامل، منها الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، وجهود الشركات المصنعة لتطوير منتجات وخدمات جديدة.

وتبرز شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، مثل بي واي دي، وهي اختصار لعبارة “ابنِ حلمك” Build Your Dream، التي تأسست عام 1995، وتخصصت في الأساس في تصميم وتصنيع البطاريات. ولكن منذ عام 2003، نوعت المجموعة ومقرها في شنتشن، في جنوب الصين، أعمالها في مجال السيارات لتصبح واحدة من الشركات الكبيرة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية.

وتوقفت الشركة عن إنتاج سيارات تعمل على البنزين العام الماضي وتركز حاليًا فقط على الطرازات الهجينة والكهربائية. ودخلت BYD السوق الأوروبية عبر النرويج وهي تسعى للتوسع إلى بلدان أخرى في أوروبا حيث تشتهر العلامة التجارية بفضل حافلاتها الكهربائية. وتنتشر بقوة في السوق، وذلك بفضل أسعارها المعقولة وتقنياتها المتقدمة، ويجيب حسن نيرجز، المدير الإداري لشركة الفطيم للنقل الكهربائي، على استفسارات “أريبيان بزنس”.

هلّا وصفت لنا المشهد الحالي لسوق السيارات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ورحلة تطوره خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما في ضوء تنامي حضور علامات السيارات الكهربائية الصينية.

تشهد المنطقة بأكملها تحولاً ملحوظاً نحو اعتماد السيارات الكهربائية، لا سيما مع توجه العديد من شركات التصنيع العالمية لإطلاق مجموعة واسعة من طرازات السيارات الكهربائية، بما فيها عددا من العلامات التجارية الصينية الجديدة. ومن المتوقع أن تواصل المنطقة استقطاب مزيدٍ من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة.

ويعود سبب هذا التدفق الكبير إلى الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات. وأشارت إحدى الدراسات التي أعدتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية آرثر دي ليتل العام الماضي، إلى إمكانية تسجيل سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 30% حتى عام 2028. ونظراً إلى أن قطاع المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لا زال في مراحله الأولى، فلا بد أن تحقق السوق نمواً متسارعاً خلال السنوات القادمة، إلى جانب تزايد اعتماد المركبات الكهربائية.

كما تحظى السيارات الكهربائية بقبول واسع من السائقين في دولة الإمارات، حيث أظهرت الدراسة أيضاً تصنيف دولة الإمارات في المركز الثامن عالمياً في مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي لعام 2022 (كما أنها أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يتم تصنيفها ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً). وحلت دولة الإمارات أيضاً في المركز الرابع ضمن أكثر الدول ذات الأسعار المعقولة في العالم لشحن المركبات الكهربائية، وفقاً لأحدث تقارير موقع كومبير ذا ماركت، ما يعكس التسارع الكبير الذي تشهده سوق السيارات الكهربائية الإماراتية، وتوجه الدولة نحو اعتماد حلول النقل الصديقة للبيئة.

ولمواكبة هذا التحول الكبير في عالم السيارات، أطلقنا شركة الفطيم للنقل الكهربائي، الشركة المتخصصة في حلول النقل الكهربائي والتابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، بهدف وضع استراتيجية فعالة ونموذج أعمال ناجح لبناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات وتحقيق الريادة هذا القطاع المتطور.

واستهلت شركة الفطيم للنقل الكهربائي عملها بالتعاون مع شركة بي واي دي، لطرح سياراتها في السوق الإماراتي، لا سيما بعد أن اكتسبت شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بسبب جودة سياراتها العالية وقيمتها الاستثنائية ومنتجاتها القائمة على تقنياتٍ متقدمة للغاية.

وتؤكد البيانات الإقبال الكبير الذي تشهده المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، خاصة أنها توفر منظومة متصلة وجديدة كلياً بفضل اعتمادها أحدث التقنيات. وندرك في شركة الفطيم للنقل الكهربائي أهمية اعتماد هذه المنظومة، تماشياً مع سعينا لبناء منظومة جديدة للسيارات الكهربائية وتوفير أفضل السيارات الكهربائية والهجينة في العالم لتغيير نظرة العملاء المحليين تجاه هذه المركبات، ما يمنح الجميع إمكانية الوصول إلى أحدث الابتكارات التقنية وتجارب القيادة العصرية والمستدامة.

اكتسبت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، مثل شركة بي واي دي، شعبية كبيرة في السوق العالمية. ما هي المزايا أو العروض الفريدة التي تقدمها هذه الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف يستجيب المستهلكون لها؟

تستحوذ شركات تصنيع السيارات الصينية اليوم على حصة كبيرة من سوق السيارات العالمية، وذلك بفضل استثمارها المكثف في تحسين إمكانات البحث والتطوير لديها خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعيها لتصنيع سيارات متطورة وتنافسية من شأنها تلبية الاحتياجات والمتطلبات الحالية للمستهلكين. وأدى التركيز على البحث والتطوير المتقدم دوراً محورياً في تمكين شركات تصنيع السيارات الصينية من توسيع حصتهم السوقية بنجاح على مستوى العالم، حتى في الأسواق شديدة التنافسية مثل سوق الولايات المتحدة وأوروبا.

ويعود سبب تألق شركات تصنيع السيارات الصينية في جميع الأسواق وجاذبيتها للعملاء، إلى جودة هذه السيارات وتصاميمها المميزة والمعاصرة مع امتلاكها الكثير من التقنيات المبتكرة والميزات المتقدمة، وذلك كله مقابل أسعار معقولة.

كما ساهم التركيز الكبير لشركات تصنيع السيارات الصينية على السيارات الكهربائية والهجينة في تحقيق نجاحها في جميع الأسواق، حيث أن سياراتها تحقق جميع المعايير الدولية للنقل، بل تتفوق في كثير من الحالات على منافسيها من حيث الجوانب الصديقة للبيئة.

وعلى سبيل المثال، تمتلك شركة بي واي دي، أحد شركائنا في القطاع، أكثر من 24 ألف براءة اختراع معتمدة عالمياً حتى يوليو 2023، وتأتي في مقدمتها بطارية بليد، التي طورتها الشركة بنفسها وتُعد البطارية الأكثر تطوراً في السوق. وتوفر هذه البطارية أعلى مستويات الأمان مع دورة حياة طويلة وكثافة طاقة عالية. كما أظهرت هذه البطاريات أداءً متيناً في ظروف قاسية، بما في ذلك تعرضها للتسخين في فرن تصل درجة حرارته إلى 300 درجة مئوية، وشحنها بشكل زائد بنسبة 260%، كما أنها البطارية الوحيدة التي نجحت بتجاوز اختبار اختراق الأظافر، الذي يعتبر أصعب اختبار للبطاريات الكهربائية.

ويتجلى نجاح الشركة أيضاً في الاهتمام الذي تلقيناه عند إطلاق سيارة بي واي دي أتو 3 مؤخراً، حيث استقبلنا أول حجز للسيارة خلال الساعة الأولى من إطلاق منصة الحجوزات الرقمية المسبقة للسيارة. وتلقينا بعدها، في أقل من أسبوعين، أكثر من 84 ألف زيارة على الإنترنت وما يزيد عن 2300 عميل محتمل. كما شهدنا استجابة ومشابهة تجاه سيارات بي واي دي من طراز هان، الطراز الرئيسي لعلامة بي واي دي.

وأطلقنا أيضاً عرض قيمة مميزاً لتعزيز هذا الطلب، والذي تضمن تقديم سعر أوليّ معقول للعملاء (149,900 درهم إماراتي)، مع عروض مالية ممتازة بلغت (1,499 شهرياً) وأنشطة رقمية متطورة.

ويمثل هذا الإقبال الكبير إنجازاً رائعاً على اعتبار أن العديد من هؤلاء العملاء قاموا بحجز السيارة دون رؤيتها أو تجربتها شخصياً.

وبالنظر إلى الأداء التجاري عبر الإنترنت، حققنا تقدماً كبيراً من حيث حجم الاهتمام والإقبال وزيارات الموقع وعدد الحجوزات، وذلك مقارنةً بحالاتٍ مشابهة لإطلاق طرازات السيارات أو العلامات التجارية عبر الإنترنت، ما يؤكد المنحنى التصاعدي المستمر للطلب على السيارات الكهربائية، والآفاق الإيجابية التي تحملها السوق.

ونعتزم توفير خمسة طرازات من سيارات شركة بي واي دي قبل نهاية العام، وهي أتو 3 وهان وكين وسونج وسيل، بما يضمن تلبية 80% من الطلب في السوق على مركبات الطاقة الجديدة ويدعم تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية.

تتمتع شركة تسلا بمكانة رائدة عالمياً في مجال السيارات الكهربائية. كيف ترون المشهد التنافسي بين تيسلا والعلامات التجارية الصينية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وما هي العوامل المؤثرة على تفضيلات المستهلكين؟

يشير وجود المنافسة إلى سوقٍ إيجابية، إذ تصب في مصلحة العملاء، وتسهم في تسريع دخول السيارات الكهربائية إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. وتعكس التنافسية في السوق بين العديد من العلامات إلى ارتفاع الطلب الكبير على السيارات الكهربائية محلياً.

وتشمل أهم العوامل المؤثرة على تفضيلات المستهلكين الأسعار المعقولة للسيارات الكهربائية وسهولة الاستخدام، أي سهولة شحن السيارة وانخفاض تكاليف صيانتها وتخديمها. وتتميز شركتنا بهذه الجوانب، باعتبارنا الشركة الوحيدة التي تقدم للعملاء مجموعة متكاملة من المنتجات الكهربائية، بدءاً من السيارات ووصولاً إلى خدمات الشحن والدعم ما بعد البيع للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الموثوقة العالية التي تتمتع بها علامة الفطيم وشبكتها الواسعة من المنشآت والمنافذ في مختلف أنحاء الدولة، ما يتيح لنا تلبية كل اهتمامات واحتياجات العملاء لتسريع عملية التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتتميز بي واي دي بقدرتها على توفير السيارات الكهربائية معقولة التكلفة، ولا سيما أنّها إحدى أبرز علامات مركبات الطاقة الجديدة في السوق الصينية الضخمة وأسواق أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن مبيعاتها القوية.

كما تتمتع العلامة بميزة تنافسية تتجاوز بها العديد من نظيراتها في القطاع، وتتمثل في هيمنتها على السوق الصينية والعالمية، مما يمنحها القدرة على التحكم بالأسعار وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة.

وتُعد بي واي دي لتصنيع مركبات الطاقة الجديدة اليوم على مستوى العالم، حيث نجحت في بيع 4.8 مليون من السيارات الكهربائية والهجينة حتى يوليو 2023.

تواجه سوق السيارات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحديات معينة في مجال البنية التحتية وعقباتٍ تنظيمية، فهلا أطلعتنا على النهج الذي تعتمده تسلا وشركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية لمواجهة هذه التحديات وتسهيل تحوّل المستهلكين نحو السيارات الكهربائية؟

تقوم شركة الفطيم للنقل الكهربائي، بوصفها إحدى شركات مجموعة الفطيم، على السمعة الطيبة والموثوقية الراسخة والخبرة العالية، إضافة إلى الفهم العميق لسوق السيارات. كما حرصنا على تعزيز هذه الأفضلية من خلال التعاون مع عدد من الشركاء، مثل بي واي دي وبولستار، لتقديم سيارات خاصة بدولة الإمارات تلبي جميع اللوائح وتجاوز توقعات المستهلكين.

وأجرينا بحثاً دقيقاً حول المواصفات التي يرغب بها المستخدمون المحتملون للسيارات الكهربائية في الإمارات، وعملنا مع بي واي دي طيلة عامٍ كامل لضمان تلبية المركبات لهذه المواصفات، قبل توفيرها في السوق الإماراتية. وتوجب على هذه المركبات الكهربائية أن تتحمل الصيف القاسي في منطقتنا، لذا اختبرناها لمسافة 100 ألف كيلومتر، وجمعنا ملايين البيانات للتحقق من فعاليتهم وملاءمتهم لدرجات الحرارة العالية.

ونظراً لأن البنية التحتية تمثّل أحد أكبر التحديات أمام اعتماد المركبات الكهربائية في السوق، حرصنا على توسيع مهمتنا من توفير المركبات الكهربائية إلى تركيب منظومة متكاملة لها في المنطقة. فنعمل اليوم على إنشاء بنية جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية، من خلال تطوير تقنيات شحن مبتكرة خاصة بدولة الإمارات، بالشراكة مع سيمنز، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم. وأثمر هذا التعاون عن ابتكار محطات شحن Charge2Moov الخاصة بنا، والتي تقدم حلاً متكاملاً للعملاء، كما نخطط لتوفير خدمات شحن عامة في المستقبل.

كما أطلقنا مطلع الشهر الجاري أول مركز تدريب معتمد من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية لخدمة وصيانة المركبات الكهربائية في المنطقة، ونسعى بذلك إلى تمكين جميع موظفينا من الحصول على شهادة هذه الشركة، مما يتيح لنا ريادة الإمكانات التقنية للمركبات الكهربائية في المنطقة.

ونعمل، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية، على زيادة الوعي العام حول اعتماد حلول النقل الكهربائي من خلال دعم منصة EVLife.ae، لتبديد أي اعتقادات مسبقة أو مفاهيم خاطئة حول المركبات الكهربائية. وتجدر الإشارة إلى أن ثلثي عمليات البحث على جوجل في الإمارات حول النقل الكهربائي لا تتعلق بعلامة تجارية محددة، مما يعني أن السكان ما زالوا يتساءلون حول السعر والقيادة الذاتية والسلامة وشبكة محطة الشحن وغيرها. وتعمل شركة الفطيم للتنقل الكهربائي على ضمان حصول المستهلكين في دولة الإمارات على المعلومات الصحيحة والموثوقة، إضافة إلى التعاون مع شركائها في الاتصالات لدعم منصة EVLife.ae للمركبات الكهربائية.

ونخطط لطرح المزيد من منتجات النقل المستقبلية عالمية المستوى إلى جانب السيارات قريباً، بما في ذلك السكوترات الكهربائية.

بصفتكم شركة متخصصة بتجارة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما هي الاتجاهات والتطورات التي تتوقعونها لسوق السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب؟ وكيف تؤثر المنافسة بين شركات السيارات الكهربائية الصينية وتسلا على حركة السوق؟

يتوقف نمو سوق السيارات الكهربائية على تطور البنية التحتية، مما يتيح -عند تحقيقه- تبديد المخاوف التي تقيد المشترين المحتملين للسيارات الكهربائية. ويجب أن نواصل تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن وخدمات دعم ما بعد البيع، لضمان التحول الناجح نحو المركبات الكهربائية، ونترقب حصول هذا التطور في الأشهر المقبلة.

كما خصصت دولة الإمارات استثمارات ضخمة ووضعت أهدافاً طموحة لتعزيز البنية التحتية للنقل الأخضر، بما في ذلك استثمار 600 مليار درهم إماراتي ضمن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ونشهد اليوم اتجاهاً آخر في سوق السيارات الكهربائية وسوق السيارات بأكمله، وهو التحول نحو خيارات مبتكرة لملكية السيارات أو استخدامها. ولهذا نقدم العديد من عروض التمويل والتأجير، مثل عروض الإيجار قصير الأمد، بما يتيح للمستهلك استئجار طراز السيارة الكهربائية الذي يختاره، ثم تغييره لاحقاً بسهولة ليناسب تفضيلاته.

ويمكننا أن نتوقع انتشار المركبات الكهربائية الجديدة على نطاقٍ واسع في دولة الإمارات قريباً، استناداً إلى استجابة السوق الإيجابية وكمية الطلب على سيارات بي واي دي المذكورة سابقاً. ونهدف إلى رفع نسبة مبيعاتنا من مركبات الطاقة الجديدة إلى 50% من إجمالي مبيعات السيارات لدينا بحلول عام 2030، وتمثل هذه الخطوة تسارعاً كبيراً من خلال رفع نسبة المبيعات من 10% إلى 50% في ما يقارب سبعة أعوام. كما نهدف إلى تركيب 10% من محطات الشحن في الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.

من المتوقع أن تستمر شعبية السيارات الكهربائية في النمو في السنوات القادمة، وذلك بفضل التطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بالقضايا البيئية.

هل ينصح بسيارات الكهرباء؟

على الرغم من وجود عيوب في السيارات الكهربائية إلا أن المزايا تفوق عيوبها وينصح باقتناء المركبات الكهربائية نظرا لما تقدمه من تقنيات وهي:

تعتبر السيارات الكهربائية لا تسبب تلوثا للبيئة بالمقارنة بالسيارات التقليدية لعدم وجود عادم يتسبب بانبعاث الوقود المحترق فهي تسبب تلوث بسيط نتيجة المواد التي تم تصنيع البطاريات منها وهي غير قابلة للتدوير مرة أخرى والكهرباء المستخدمة لإعادة الشحن تم انتاجها من الوقود الأحفوري وتكون غير ملوثة بنسبة 100% إذا كانت تعتمد على الطاقة الشمسية.

العديد من الدول تقوم بدعم ملاك السيارات الكهربائية بشكل مادي فتسمح لهم بركن سياراتهم مجانا والشحن بالمجان او بتكلفة مخفضة ومن حيث الصيانة لا نحتاج الكثير من المصروفات لأن محركاتها تعمل بالكهرباء فقط ولا تحتاج لإضافة وقود مثل السيارات العادية.

إمكانية شحنها بسهولة من خلال الذهاب إلى محطات الشحن اومن خلال استخدام الكيبل الخاص بك في المنزل وتضاف الكهرباء إلى فاتورتك المنزلية.

تساعد في تقليل التلوث الضوضائي لأنها تتميز بمحرك كهربائي لا يصدر أصواتا مزعجة فإذا كانت تسير بجانبك سيارة كهربائية لا تشعر بوجود أي أصوات.

تتميز بالعديد من أنظمة الأمان المختلفة حفاظا على سلامتك واهمها انها توفر بطاريات ثقيلة تعمل على جعل السيارة ثابتة ومتوازنة على الأرض وعدم تعرضها للانقلاب عن التصادم وتعمل على تقليل مخاطر انفجارها.

تمتاز بقيادة مريحة وسهلة حيث توفر السيارات الكهربائية ميزة القيادة الالية والتي يمكنك اخذ قسط من الراحة او استخدام التليفون أو القراءة وغيرها وهي تقوم بالقيادة بشكل صحيح وتتبع مسارات الطرق التي تريدها.

أفخم عشر سيارات كهربائية في العالم

عالم السيارات الكهربائية يتطوّر سريعاً انطلاقاً من أمرين أساسيين، أولهما الاهتمام المتزايد بالحد من الأضرار البيئية لاحتراق الوقود، وثانيهما دافع اقتصادي يمليه غلاء أسعار المحروقات، وما يترتب عنه من فاتورة طاقة لا تحتملها غالبية الناس، في ضوء التضخم الهائل الذي يلف الكوكب حالياً.

لكن الترف يشكل دافعاً إضافياً لتملك الأغنياء سيارات فارهة جداً، ومن أحدث الطرز الكهربائية، وإليك أفضل 10 منها، وفقاً لقائمة أعدتها مجلة “توب غير” Top Gear البريطانية:

“بي إم دبليو أي 7”

بغض النظر عن المظهر الخارجي، المهم في هذه السيارة الألمانية هو مقصورتها، حيث ستجد في الخلف شاشة مسرح مذهلة مقاسها 31.3 بوصة 8K، كاملة مع Amazon Fire TV، ومدخل HDMI لأي وحدات تحكم ألعاب، ونظام الصوت المحيطي Bowers & Wilkins مع 36 مكبر صوت.

وثمة شاشات صغيرة مثبتة على كل باب للتحكم في وظائف المقعد بالتدفئة والتبريد والتدليك، بينما يطوى مقعد الراكب الأمامي في مساحة القدم الأمامية للسماح للمقعد الخلفي بالاستلقاء بالكامل.

“مرسيدس بنز إي كيو إس”

نطاق السيارة الألمانية البالغ 450 ميلاً هو أحد العوامل الأساسية فيها، لكن يمكن القول إنها التكنولوجيا المذهلة التي تتفوق حتى على ذلك، لا سيما بالنسبة للشاشة الفائقة، وهي عبارة عن لوحة زجاجية ثلاثية الشاشات، مقاس 141 سم (55 بوصة) تشكل لوحة القيادة.

وتتكون من مجموعة أدوات رقمية مقاسها 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مركزية مقاس 17.7 بوصة، وتوجد شاشة أخرى مقاس 12.3 بوصة، مما يسمح للركاب بمشاهدة تصوير عبر القمر الصناعي، والتحكم في الصوت، ومشاهدة التلفزيون، أو اللعب في واحدة من الشاشات الموجودة في مسند الرأس بالمقعد الخلفي.

“لوسيد إير”

أمريكي صاحب ظهور السيارة الأميركية الكثير من الضجة، وحصلت مؤخراً على لقب “أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023″، وصوّت لها 100 صحافي متخصص في السيارات من 32 دولة، بينما حازت سيارتا “بي إم دبليو أي 7″ و”جينيسيس جي 90” المركزين الثاني والثالث.

“جينيسيس إلكتريفايد جي 80”

أنتجها الفرع الفاخر للمجموعة الكورية الجنوبية “هيونداي موتور”، وتتميز بمقصورة أنيقة مصممة بشكل جميل، من خلال لوحة القيادة والمقاعد وبطاقات الأبواب والزخرفة الخشبية.

كما أن المقاعد القابلة للتدفئة والتهوية القابلة للتعديل فيها 18 وضعية، وتضم 7 مسارب هوائية لضمان أقصى قدر من الراحة. كذلك فإن نظام التعليق يستخدم كاميرا أمامية لتسهيل الإجراءات، مع تقنية إلغاء الضوضاء التي تعمل مثل سماعات الرأس الفاخرة للتخلص من الضجيج.

“بورشه تايكان”

أول سيارة كهربائية بالكامل من الألمانية “بورشه” تجمع بين المظهر الجاد والأداء الجاد والفخامة الجادة والتطبيق العملي الجاد في حزمة واحدة.

ويتفرع منها العديد من الطرازات، بدءاً من المستوى الأول (المحرك فردي) “تايكان” بالدفع الخلفي فقط، وصولاً إلى أعلى المواصفات (محرك مزدوج) رُباعي الدفع بقوة 715 حصاناً، وعزم دوران 774 رطلاً، مع تسارع من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.8 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 162 ميلاً في الساعة.

“أودي إي-ترون جي تي”

يمكن اعتبارها شقيقة “بورشه تايكان” استناداً إلى النظام الأساسي نفسه لمجموعة “فولكسفاغن”، ومشاركة الهيكل الأساسي، وإعداد المحرك.

في قمرتها شاشة مقاسها 12.3 بوصة خلف عجلة القيادة، وشاشة عرض معلومات ترفيهية مقاس 10.1 بوصات في الوسط، مع مساحة لخمسة ركاب براحة تامة، فضلاً عن كونها سريعة أكثر من سيارة رياضية بأربعة أبواب مثل “تايكان”.

“جاغوار أي-بايس”

سيارة دفع رباعي كهربائية جيدة التصميم ومريحة وواسعة وهادئة وسهلة القيادة.

قد لا تحظى بجاذبية بعض السيارات في القائمة، لا سيما المقصورة الداخلية، لكن بالنسبة لسيارة جرى إطلاقها قبل نصف عقد من الزمان، فإن ذلك دليل على احتفاظ “جاغوار” بمكانتها في هذه القائمة.

“بي إم دبليو أي إكس”

تبدو أكثر قسوة من “أي 7” أعلاه، لكنها تركز جهودها على إسكات رافضي سيارات الدفع الرباعي التي تزن طنين ونصف طن، من خلال تقديم مقصورة أكثر فخامة، أكثر مما يمكن لأي من منافسيها الاقتراب منه.

تشمل نقاط التحدث عجلة القيادة التي تكون مربعة الشكل أكثر من كونها دائرية، ومجموعة العدادات الرقمية الضخمة/ شاشة المعلومات والترفيه ذات الجزأين، والزخرفة الخشبية غير اللامعة الكاملة، مع رسومات التبديل ذات الإضاءة الخلفية.

“لوتس إليتر”

سيارة دفع رباعي عائلية توفر مساحة لـ5 أشخاص، ويتقلص العدد إلى 4 إذا اخترت حزمة المقاعد التنفيذية، علماً أن المقاعد الأمامية قابلة للتعديل في 12 اتجاهاً، وتحتوي على تحكم بالتكييف في 4 مسارب، وشاشة تعمل باللمس مقاس 15 بوصة، وسماعات استريو بقوة 1380 وات.

“رولز رويس سبيكتر”

في مقصورتها نحو 4800 نجمة مضاءة، وهي مزودة بمجموعة أدوات رقمية بالكامل، وشاشة لمس مركزية كبيرة، وشاشة ثالثة أمام الراكب، تعرض ببساطة شعار Specter، ونظام صوتي مبني داخلياً حسب الطلب.

وقد يكون تصميم المقعد الجديد كلياً الذي يوفر خيارات تخصيص غير محدودة عبارة عن كراسي بذراعين، بينما تأتي وسائل الراحة الأخرى على شكل سجاد يشبه البساط.

اغلا 5 سيارات كهربائية في العالم

ريماك نيفيرا 2,400,000 دولار

لوسيد اير سافير من 249,000 دولار

بورشه تايكان تيربو s من 187,400 دولار

مرسيدس AMG EQS من 147,500 دولار

تسلا موديل S بلاد من 135,990 دولار

مبيعات سيارة تسلا الكهربائية في آخر 5 سنوات:

مبيعات سنة 2022

باعت شركة تسلا حوالي 1.3 مليون مركبة كهربائية سنة 2022، وهو مستوى قياسي يمثل ارتفاعاً بنسبة 40 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، لكنه أدنى من التوقعات التي أظهرتها الشركة نفسها وبورصة وول ستريت.

مبيعات سنة 2021

أعلنت شركة “تسلا” الأمريكيةتحقيقها رقماً قياسياً في مبيعات السيارات الخاصة بها خلال عام 2021.

وأوضحت تسلا، في بيان رسمي، نجاحها في بيع ما يقرب من مليون سيارة تقريباً خلال عام 2021.

وأشارت إلى أنها باعت فعلياً 936 ألفاً و172 سيارة خلال عام 2021، منها 308 آلاف و600 سيارة في الربع الرابع من العام.

مبيعات سنة 2020

في حين أن عام 2020 كان عامًا صعبًا للغاية لشركات صناعة السيارات والعالم بشكل عام بسبب جائحة كورونا ، كانت إنجازات تسلا غير عادية. لم يقتصر الأمر على انشاء مصنعين جديدين، وبدء إنتاج الطراز Y كروس ، وانما تجاوز النجاح ذلك بأن استمر كطراز تسلا 3 في كونه السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم. ومع ذلك ، كان هناك هدف واحد لم تحققه تيسلا لكنه اقترب كثيرًا. كما أبلغنا طوال شهر ديسمبر ، كانت تسلا تكثف الإنتاج وتقدم الحوافز السخية للوصل بمبيعاتها مع نهاية 2020 للرقم نصف مليون.

فقد سلمت 180،570 مركبة في الربع الأخير من عام 2020 ، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 139،300 سيارة من الربع الثالث من عام 2020.

مبيعات سنة 2019

وفاقت تسلا توقعات وول ستريت للحجم السنوي لتسليمات السيارات وحققت الحد الأدنى للنطاق الذي تستهدفه، وهو ما رفع أسهمها إلى مستوى قياسي، وهو ما يعطي دفعة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك بعد سنوات قليلة مضطربة.

وسلمت تسلا قرابة 367 ألفا و500 مركبة في عام 2019 بكامله، محققة الحد الأدنى لهدفها لتسليم ما بين 360 ألفا إلى 400 ألف مركبة في 2019.

مبيعات سنة 2018

نجحت تسلا في بيع 116,296 ألف سيارة خلال عام 2018، وهو أكثر من العدد الإجمالي للسيارات التي بيعت في الولايات المتحدة عام 2015.

وشهدت شركة تسلا، تحسنا ملحوظا بداية من الأسبوع الأخير لشهر يونيو الماضي في معدل مبيعاتها الشهري لموديل 3 Model؛ حيث ارتفعت نسبة المبيعات من 6000 وحدة نهاية شهر يونيو، إلى 14,250 وحدة مع نهاية شهر يوليو.

ميزات الأمان والسلامة للسيارة

تم تطوير سيارات Tesla وفقًا لأعلى معايير السلامة من جميع الجوانب، بدءًا من التصميم والهيكل المادي وحتى الأمان القوي.

تتمتع سيارة Tesla بالعديد من ميزات الأمان المحسَّّنة التي يمكن تفعيلها. لتمكين أيٍ من هذه الميزات، اذهب إلى “عناصر التحكم” > “السلامة والأمان” على شاشة اللمس في سيارتك.

إنذار الأمان

سيُصدر الإنذار صوتًا وستومض الأضواء الخارجية إذا تم فتح صندوق السيارة أو باب مُقفَل بدون مفتاح صالح.

لتفعيل إنذار الأمان من خلال شاشة اللمس، اضغط على “عناصر التحكم” > “السلامة والأمان” > “إنذار الأمان”. ستفعِّل سيارتك الإنذار بعد دقيقة واحدة من خروجك منها، وستقَفل الأبواب ولن يتم اكتشاف مفتاح معروف داخل السيارة أو بالقرب منها.

لإيقاف إنذار سيارتك، افتح الأبواب باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو تطبيق Tesla .

رسائل الإنذار

تتضمن رسائل الموافقة على الإنذار معلومات حول نظام منع السرقة والمستشعرات والميزات ذات الصلة المتوفرة لكل سيارة.

Model S

Model 3

Model X

Model Y

طلب إدخال رمز PIN للسماح ببدء تشغيل السيارة

يمكّنك طلب إدخال رمز PIN للسماح ببدء تشغيل السيارة بتعيين رمز تحقق آمن مكون من أربعة أرقام يجب إدخاله قبل قيادة سيارتك.

لتفعيل طلب إدخال رمز PIN للسماح ببدء تشغيل السيارة على شاشة اللمس في سيارتك، اضغط على “عناصر التحكم”> “السلامة والأمان”> “طلب إدخال رمز PIN للسماح ببدء تشغيل السيارة”. وسيُطلب منك إنشاء التحقق الخاص بك المُكوَّن من أربعة أرقام.

إذا نسيت رمز PIN الخاص بك أو إذا كنت ترغب في تعطيل طلب إدخال رمز PIN للسماح ببدء تشغيل السيارة، فارجع إلى الإعداد الخاص بذلك على شاشة اللمس. اضغط على الرابط لإدخال بيانات تسجيل الدخول إلى Tesla واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

وضع الحراسة

هو ميزة تمكّنك من مراقبة الأنشطة المشبوهة حول سيارة Tesla الخاصة بك عندما تكون متوقفة ومُقفلة في مواقع محددة. وعند اكتشاف حركة مشبوهة، ستتعامل سيارتك معها على أساس شدة التهديد.

فإذا تم اكتشاف تهديد خطير، فستبدأ الكاميرات الموجودة في سيارتك في التسجيل، وسيتم تفعيل نظام الإنذار. وستتلقى تنبيهًا من تطبيق Tesla لإخطارك بوقوع حادث.

لتمكين وضع الحراسة على شاشة اللمس في سيارتك، انقر فوق “عناصر التحكم”> “السلامة والأمان”> “وضع الحراسة”. يمكنك أيضًا تمكين وضع الحراسة عبر الأوامر الصوتية أو تطبيق Tesla. وما لم تكن السيارة متصلة في Supercharger، سيظل وضع الحراسة مُفعلًا حتى تصل البطارية إلى 20% أو أقل. وسيُخطرك تطبيق Tesla إذا تم إيقاف تفعيل وضع الحراسة بسبب انخفاض مستوى الطاقة في البطارية.

يمكنك عرض المناطق المحيطة بسيارتك عن بُعد أثناء ركنها باستخدام الكاميرا الحية، لتتأكد من سلامة محيطها قبل العودة إليها. يمكنك أيضًا إطلاق البوق والوميض والتحدث من خلال سماعات السيارة إذا كانت السيارة مجهزة بذلك. الكاميرا الحية مشفرة بالكامل، ولا يمكننا الوصول إليها. هذه الميزة متاحة على أجهزة iOS و Android التي لديها الإصدار 4.2.1 من تطبيق Tesla أو أعلى، وهي تستلزم الاتصال المتميز. الكاميرا الحية غير متاحة في سيارات Model S و Model X التي تم إنتاجها ما بين عامي 2012-2020.

لتفعيل أو إيقاف تفعيل الوصول إلى الكاميرا الحية، اتبع الخطوات التالية:

في Model S و Model X، اضغط على “عناصر التحكم” > “السلامة” > “عرض الكاميرا الحية عبر تطبيق الهاتف المحمول” على شاشة اللمس في سيارتك.

في Model 3 و Model Y، اضغط على “عناصر التحكم” > “السلامة والأمان” > “عرض الكاميرا الحية عبر تطبيق الهاتف المحمول” على شاشة اللمس في سيارتك.

للوصول إلى الكاميرا الحية من خلال تطبيق Tesla، اضغط على “الأمان” > “وضع الحراسة” > “عرض الكاميرا الحية”.

إن وضع الحراسة مُصمَّم لتوفير حماية إضافية لسيارتك، ولكنه لن يمنع كل التهديدات المحتملة.

ملحوظة: لا يمكن تفعيل وضع الحيوانات الأليفة ووضع الحراسة في الوقت نفسه.

ملاحظة: لن يبدأ وضع الحراسة في التسجيل إذا لم يتم تثبيت Dashcam بشكل صحيح، وتجهيزها بمحرك أقراص USB. اتبع هذه الخطوات لتثبيت Dashcam.

لمزيد من المعلومات بشأن وضع الحراسة، راجع دليل المالك الخاص بك.

يلزم الدخول اليدوي

تتميز جميع سيارات Tesla بخيار فتح القفل تلقائيًا عندما تقرّب من السيارة ومعك المفتاح.

سيستخدم مفتاح الهاتف الذي تمت مصادقته إشارة Bluetooth في الهاتف لفتح أقفال أبواب سيارتك عندما تقترب منها.

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مستشعرات الاقتحام

تأتي كل سيارة Tesla جديدة مزوّدةً دائمًا بنظام أمان قياسي ووضع الحراسة، ويمكن لهذه الأنظمة اكتشاف أي نشاط مشبوه يدور حول سيارتك وتنبيهك بشأنه. وسعيًا لتوفير طبقات إضافية من الحماية، تأتي جميع سيارات Tesla الجديدة مُجهّزة بمعدات استشعار الاقتحام؛ بالنسبة لبعض فئات السيارات، سيتم تفعيل هذه الأنظمة بتحديثات عن بُعد في المستقبل.

نبذة عن تسلا

بعد أن تصدرت تسلا عالم السيارات الكهربائية؛ وأصبحت واحدة من أشهر ماركات السيارات الكهربائية في الامارات مؤخراً واكتسبت جماهيرية كبيرة بسبب رؤيتها المختلفة وسياراتها الأنيقة وأفكارها السباقة الفريدة؛ بدءاً من سيارة تسلا ذاتية القيادة وصولاً إلى سيارة تسلا رودستر الخارقة؛ ونظراً لإقدامها على ما كان يعتبر مستحيلاً بالسابق، فإذا كنت من محبين شركة تسلا اليك هذا المقال الذي يتضمن أبرز الحقائق والمعلومات التي تهمك عنها.

تسلا أو تسلا موتورز كما كانت تسمى سابقاً هي شركة أمريكية تخصصت في صناعة السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة. أما عن مقرها فتقع شركة تسلا في مدينة “بالو ألتو” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ وتنتج شركة تسلا إلى جانب السيارات الكهربائية ألواح توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وذلك بشركتها الفرعية”سولار سيتي”، كما يقع تحت ملكية تسلا العديد من المصانع وخطوط الإنتاج أهمها مصنع”جيجا فاكتوري”في ولاية نيفادا، أما مصنعها الرئيسي للسيارات فيقع في مدينة فيرمونت في ولاية كاليفورنيا.

التأسيس

تأسست شركة تسلا عام 2003 على يد المهندسين”مارتن إيبرهارد” و”مارك ترابينيج” وكان أحد الدوافع الرئيسة لتأسيسها هو سحب شركة جنرال موتورز سياراتها الكهربائية من السوق مما دفع المؤسسين إلى إنشائها تحت مسمى “تسلا موتورز” وذلك تقديراً للعالم الفيزيائي الشهير “نيكولا تيسلا” الذي عرف بإسهاماته في تصميم نظام التيار المتردد أي” التيار الكهربائي الحديث” الذي استفاد منه العالم أجمع؛ واختير هذا الإسم نظراً لأن الشركة لا تختص فقط في السيارات الكهربائية بل بكل ما يحمله هذا المجال من صناعات، مثل ألواح توليد الطاقة والبطاريات الكهربائية.

شعار تسلا

أما معنى شعار تسلا الذي يوحي لك بالبداية على أنه حرف”T” الذي تمت كتابته بطريقة مميزة، إلا أنه يشير إلى أهم ما أنجبته الصناعة الأمريكية وهو القسم الوسطي في المحرك الكهربائي، وذلك بحسب تصريح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على تويتر.