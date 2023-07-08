السيارات الصينية تكتسح روسيا، أكبر سوق أوروبي والسوق الأمريكية على الطريق

ثلاثة من أكثر أربع علامات تجارية مبيعا في السوق الروسية أصبحت سيارات صينية خلال النصف الأول من العام الحالي بعد السيارة الروسية لادا، أي أنها تكتسح السوق الروسي الذي كان أكبر سوق في أوروبا، حتى انسحاب الشركات العالمية من فولكس فاجن الألمانية إلى جنرال موتورز الأمريكية من هذه السوق في أواخر شباط/فبراير من العام الماضي. وبحسب بيانات نشرتها رابطة الشركات الأوروبية الخميس بلغت مبيعات سيارات شيري وهافال وجيلي الصينية، خلال ستة أشهر 143618 سيارة وهو ما يزيد عن إجمالي مبيعات العلامات التجارية الباقية الأخرى مجتمعة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا يختلف الحال كثيرا بحسب وول ستريت جورنال التي أشارت إلى جيلي هي شركة السيارات الصينية التي سيشاهدها الأمريكيون أكثر من غيرها في السنوات القادمة ، من خلال علامات تجارية مثل فولفو وبوليستار ولوتس وزيكر Zeekr. وتسعى هذه الأخيرة التي تبيع السيارات الكهربائية لطرح أسهمها في طرح عام أولي في الولايات المتحدة وفقًا لرويترز. وزيكر مملوكة من قبل قطب السيارات الصيني الذي يسيطر أيضًا على فولفو وبوليستار ولوتس –

أما في الشرق الأوسط والخليج تحديدا فالانطباع العام هو مشاهدة الكثير من السيارات الصينية في كل مكان إلا أن المخاوف هي دائما توفر قطع الغيار ومتاعب الصيانة.

في السعودية

أصبحت السيارات الصينية من أكثر السيارات شعبية في السعودية مثل سيارات جيلي وشيري و هافال وتعتبر سيارات شانجان مثل طراز Alsvin من السيارات الأكثر رواجًا .

وفي السعودية أيضا قامت وزارة الاستثمار السعودية الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية بقيمة 5.6 مليارات دولار (21 مليار ريال) مع شركة هيومان هورايزونز الصينية المتخصصة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتصنيع المركبات الكهربائية لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات.

وفي الإمارات منحت ويرايد WeRide الصينية أول رخصة مركبة ذاتية القيادة على الإطلاق.