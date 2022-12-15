السياحة في دبي: الثانية عالميًا في 2022 قبل لندن ومدريد وروما.. استثمار وبنية تحتية وترفيه

حافظت إمارة دبي الإماراتية على المركز الثاني ضمن أفضل الوجهات السياحية عالميا، لعام 2022، للعام الثاني على التوالي، بعد العاصمة الفرنسية باريس التي احتلت المركز الأول، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق “يورومونيتور”.

وشهدت دبي هذا العام 2022 أكثر من 12 مليون رحلة قادمة إليها، وهو ما يقرب من ضعف الأداء المسجل العام الماضي 2021، الذي سجلت خلاله دبي المركز الثاني خلف باريس أيضا.

واحتلت أمستردام المركز الثالث، تلتها مدريد ثم روما في الترتيب الرابع والخامس، وجاءت لندن في المركز السادس، فيما احتلت أبو ظبي المرتبة الرابعة والعشرين.

دبي، وفقا للمؤشر هي الأولى عربيًا، والمدينة الوحيدة ضمن اقتصادات الدول الناشئة التي جاءت ضمن أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم.

لماذا دبي؟

مؤشر يورومونيتور يضع مجموعة ضوابط لاختيار أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، أهمها:

أفضل المدن أداءً اقتصاديًا وتجاريًا.

ازدهار البنية التحتية السياحية.

إمكانات الاستثمار والتشغيل.

مدى الاعتماد على الرقمنة والتقدم التكنولوجي وتطورات الاستدامة.

إدارة تسعى للتطور دائما

السياحة في دبي يقف وراءها جهد حكومي ضخم، ودأب نحو التطور؛ فرغم هذا المركز المتقدم، أكدت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنها تستهدف وصول السياح الدوليين خلال العام المقبل 2023 إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، حسبما نقلت صحيفة “الإمارات اليوم.

وأوضحت المؤسسة أنها ستركز بشكل أكبر على قطاع المعارض، وتنظيم الفعاليات الدولية التي تعقد بشكل منتظم ودوري في دبي.

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، قال إن نشاط سياحة الأعمال في دبي شهد نموًا خلال الفترة الماضية، واستحوذ على 20٪ من إجمالي السياح الذين زاروا المدينة، لافتا إلى أن أرقام السياح عموما بدأت تعود إلى مستويات ما قبل كورونا.

وبين أن دائرة السياحة تركز على أربعة محاور في الاستراتيجية السياحية التي اعتمدتها، وهي:

رفع أعداد السياح

زيادة فترة إقامتهم

رفع معدلات الإنفاق

تعزيز الزيارات المتكررة.

وأوضح أن تعامل الدائرة مع قطاع الفنادق يركز على:

تقديم أفضل قيمة للزوار مقابل معدلات إنفاقهم.

عدم التدخل في تحديد الأسعار.

تشجيع الفنادق للمحافظة على المستويات السعرية الحالية.

تقديم المزيد من العروض.

فنادق ومعالم دبي

بجانب ما تقدم عن سياحة الأعمال والفعاليات التي تحدث عنها كاظم، تضم دبي مجموعة من عناصر الإبهار والجذب للسائح، ومنها:

145 ألف غرفة فندقية على أحدث مستوى، وفقا لدائرة السياحة

على أحدث مستوى، وفقا لدائرة السياحة مبان سياحية أيقونية، وأهما برج خليفة أطول المباني الموجودة في العالم.

أطول المباني الموجودة في العالم. مدينة جميرا الساحلية بشواطئها المبهرة التي تحتوي على حشد كبير من الأنشطة الترفيهية، ومراكز للتسوق الغنية مثل مول الإمارات و مركز دبي التجاري الأثري .

بشواطئها المبهرة التي تحتوي على حشد كبير من الأنشطة الترفيهية، ومراكز للتسوق الغنية مثل و . متاحف ومزارات تراثية، ومنها: متحف دبي، متحف الاتحاد، حي البستكية، المدرسة الأحمدية وبيت التراث، سوق ديرة، وغيرها.