السياحة في السعودية.. نمو متسارع ومساهمة قوية في الاقتصاد الوطني

توقع تقرير “أبحاث الآثار الاقتصادية” الصادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة” لعام 2024، استمرار نمو قطاع السفر والسياحة في السعودية بوتيرة سريعة خلال العام الحالي، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 498 مليار ريال، مع توفير أكثر من 158 ألف وظيفة جديدة، ليصل إجمالي عدد العاملين في القطاع إلى نحو 2.7 مليون وظيفة.

وبحسب التقرير، يتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 256 مليار ريال، وهو ما يقارب ضعف أعلى مستوى سابق، بينما يصل إنفاق الزوار المحليين إلى 155.2 مليار ريال.

وفي عام 2023، نمت السياحة في السعودية بأكثر من 32%، مساهماً بمبلغ قياسي قدره 444.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل 11.5% من الاقتصاد السعودي بأكمله، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق بنحو 30%. كما ارتفع التوظيف في القطاع بنسبة 24% مقارنةً بالفترة التي سبقت جائحة كورونا.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفع إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 57% ليصل إلى 227.4 مليار ريال، محطماً الرقم القياسي السابق، بينما نما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 21.5% ليصل إلى 142.5 مليار ريال.

وعلى المستوى الإقليمي، نما قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط بأكثر من 25% في عام 2023، ليصل إلى نحو 460 مليار دولار، مع توفير نحو 7.75 مليون وظيفة. ويتوقع المجلس استمرار هذا النمو في عام 2024، ليصل إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 507 مليارات دولار، مع توفير 8.3 مليون وظيفة.