السياحة في السعودية: لوحات فنية بديعة رسمتها الطبيعة في جبال تنومة منذ آلاف السنين

لم تعد شلالات الماء العذب التي تنساب من أعالي جبال تنومة خلال مواسم الأمطار، المنظر الوحيد الذي يجذب الأنظار ويثير الدهشة، فعندما يقرر الشخص الصعود إلى قمم تلك الجبال الشاهقة، يفاجأ بلوحات فنية طبيعية تزين السفوح التي تنحتها الرياح الموسمية والأمطار الغزيرة منذ آلاف السنين مما شكل نقوشاً ومنحوتات طبيعية نادرة.

زهراء السروات

وتقع محافظة “تنومة” شمال منطقة عسير على الطريق الواصل بين مدينتي الطائف وعلى بعد 150 كيلومتراً من مدينة أبها، ويشير الدكتور صالح أبو عراد في كتابه “تنومة .. زهراء السروات” الصادر عام 2020 عن نادي أبها الأدبي إلى أن:

إقليم تنومة الـجـغـرافي يمتد من الشمال إلى الجنوب بعرض يبلغ حوالي 25 كيلومتراً، ومن الشرق إلى الغرب بطول حوالي (80) كيلومترا

هذا الإقليم تغطيه في الغالب غابات كثيفة وبخاصة في شمال المنطقة حيث يغطي شجر العرعر معظم المرتفعات، وكذلك شجر الشث والطلح وبعض أنواع الحشائش

أسهم العمق التاريخي والتنوع الجغرافي لجبال تنومة في احتضانها العديد من المواقع الأثرية والنقوش التاريخية، والتجاويف الصخرية التي تميزت بها تنومة ويعتقد المختصون أنها تكونت بفعل عوامل التعرية على مدى آلاف السنين

تبرز في “تنومة” عدة جبال عرفت بصلابة صخورها وعذوبة الماء الذي يتسلل من منحدراتها ليسقي المزارع والمواشي وخاصة في أوقات الأمطار الموسمية

جبال تنومة

وفي حديثه عن تلك الجبال يقسمها الدكتور أبوعراد إلى مرتفعات جبلية شرقية، وتتكون من سلسلة جبال منعا، وجبل عكران، وجبل الجَرداء، وجبل الفَرش، وفي شمال الإقليم جبل لـنـبـش، وجبل غلامه ثم مرتفعات غربية، وتتكون من عدة جبال متناثرة بعطان، والمنامة، وجبل عبد الله، وجلالة، والفطحاء، والقضية، والطويلة، والحمام، وجبل عيسى، وجبال آل سودة، وجبل مَومَة في الجهة الشمالية الغربية من تنومة.

جبل عكران

ويأتي على رأس تلك الجبال “جبل عـكـران” الذي يتميز بـ:

كثرة الآثار التي يضمها حيث يشكل كتلة صخرية ضخمة بارتفاع شاهق، وينفرد بتكوينه الصخري الضخم، وكهفه الكبير الذي يطل على الجهة الغربية من الجبل

يعد الجبل من عوامل الجذب السياحي والتراثي في تنومة، حيث تنساب من أعاليه شلالات الماء العذب وخاصة أثناء هطول الأمطار الموسمية في الصيف، في منظر أخاذ يتوافد على مشاهدته وتوثيقه مئات الزائرين كل يوم، ثم يكتسي بعد ذلك بالرداء الأخضر

ومن أبرز الآثار التي يحتويها جبل “عكران” مسجد يصفه الدكتور أبوعراد بأنه (عبارة عن بقايا لمبنى حجري واحد لا سقف له طوله حوالي 7.5 م، وعرضه 3.5 م، وله من الداخل ما يُشبه المحرابين ويتجهان معاً إلى جهة القبلة

وإلى الغرب من المسجد يقع أحد أهم المواقع الأثرية في “تنومة” وهو كهف جبل عكران، وهو عبارة عن “مغارة واسعة الفوهة، كبيرة المساحة تخترق الجبل بشكل يصعب معها رؤية ما بداخلها بوضوح إلا بعض الأحجار والأتربة والفجوات المختلفة الحجم، والتي قد يصل عددها إلى عشر فجوات تقريبا”.

ثروات تنومة

وتختزن جبال تنومة كغيرها من سلسلة جبال السروات الكثير من الكنوز الطبيعية المتمثلة في المعادن النفسية، إضافة إلى تميزها التجاري والتراثي منذ مئات السنين نظراً لوقوعها على ما كان يعرف بـ “طريق الحاج اليمني”، مما أسهم في نشاطها الاقتصادي المعروف قديماً حيث كان يتم التبادل التجاري مع الحجاج وخاصة في المؤن الأساسية كالحبوب والملابس والقهوة.