طالبت المنظمة العربية للسياحة وزير الثقافة و السياحة التركي بضرورة معالجة تكرار حوادث الاعتداء المؤسفة التي يتعرض لها السياح العرب .

وقال لـ”أريبيان بزنس” الدكتور وليد الحناوي الأمين العام المساعد والمتحدث الرسمي بالمنظمة: “نعمل على رصد هذه الحوادث ومتابعتها، لذلك تم هذا الاجتماع بهدف طرح مجموعة من الاستفسارات على الوزير التركي، والوقوف على الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها السائح العربي والخليجي في تركيا خلال قضائه رحلته السياحية.

وأضاف: نتابع عن قرب كافة الأحداث التي تقع ونعمل على معالجتها، كما نتابع ما يقدم من اهتمام لخدمة السياح العرب في مثل هذه المواقف، والتعرف على طبيعية التسهيلات المقدمة، مشيرًا إلى أن المنظمة تركز حاليًا على القضايا الواقعة في تركيا، منوها أن المنظمة تسعى دائما لحل أي مشكلة يتعرض لها السائح العربي في أي منطقة على مستوى العالم.

حيث التقى شريف فتحي عطية الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة وزير الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية محمد نوري آرصوي، على هامش احتفالية يوم السياحة العالمي بمدينة الرياض .







وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع تهم الجانبين العربي والتركي، من أهمها التبادل السياحي بين الدول العربية وجمهورية تركيا، مشيرا بأنه تم التطرق مع وزير الثقافة والسياحة للحوادث المؤسفة التي تعرض لها عددا من السائحين العرب في جمهورية تركيا مؤخرا.

فيما أكد محمد نوري أرسوي وزير الثقافة والسياحة، أن تركيا تستقبل الزوار من الدول العربية بفرح وترحيب كبيرين، وأنها تعتبرهم إخوة مسلمين وليسوا مجرد سياح، ومع ذلك، أشار إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أن تحدث بعض الأمور السلبية كما هو الحال في أي دولة أخرى.





وأوضح الوزير التركي، أنه من أجل حل هذه المشكلات، قد تم اتخاذ عده اجراءات منها عقد اجتماعات دورية حول قضايا السياحة مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه قام بإنشاء خط طوارئ للاتصال لمساعدة السياح العرب عند الحاجة.





وأشار إلى أنه عندما يتصل السياح العرب بسفارات بلادهم، يتم توجيه شكواهم إلى الشخص المسؤول في الوزارة للتعامل معها على الفور وحل المشكلة، كما ناقش الطرفان موضوعات متعددة منها فرص زيادة أعداد السائحين والاستثمار السياحي المتبادل بين الجانبين العربي والتركي.





الجدير بالذكر حسب آخر الإحصائيات المقدرة من وزارة السياحة فقد زار جمهورية تركيا خلال الـ ٥ أشهر الأولى من العام الجاري ٢٠٢٣ م من الدول العربية أكثر من مليون و١٦٩ ألف سائح.