السياحة السورية تسمح بلباس السباحة للمنتجعات المصنفة ضمن الفئة الدولية

أصدرت السلطات السورية تعليمات جديدة حول لباس السباحة تهدف إلى تنظيم قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، داعيةً الزوار إلى ارتداء ملابس “أكثر احتشاماً”. وقد نشرت وزارة السياحة السورية هذا القرار عبر منصاتها الرسمية، مؤكدة على ضرورة مراعاة الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، وشددت على أهمية احترام التنوع الثقافي والديني في سوريا.

التعليمات الجديدة:

نوع اللباس المطلوب : تنص التعليمات على ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكتفين والركبتين.

: تنص التعليمات على ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكتفين والركبتين. الملابس الممنوعة : يُمنع ارتداء الملابس “الشفافة أو الضيقة جداً”.

: يُمنع ارتداء الملابس “الشفافة أو الضيقة جداً”. لباس النساء : يُطلب من النساء ارتداء “البوركيني” أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر.

: يُطلب من النساء ارتداء “البوركيني” أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر. لباس الرجال: يُمنع الرجال من الظهور مكشوفي الصدر خارج أماكن السباحة، مثل المطاعم أو بهو الفنادق.

استثناءات وتطبيق:

استثناءات خاصة : وضعت التعليمات استثناءات للمنتجعات المصنفة ضمن الفئة الدولية (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث يُسمح فيها بارتداء “ملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”. لا تنطبق هذه الاستثناءات على الفنادق والمنتجعات المصنفة دون الأربع نجوم.

: وضعت التعليمات استثناءات للمنتجعات المصنفة ضمن الفئة الدولية (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث يُسمح فيها بارتداء “ملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”. لا تنطبق هذه الاستثناءات على الفنادق والمنتجعات المصنفة دون الأربع نجوم. مسؤولية المنشآت: يُلزم القرار مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع التعليمات الجديدة بشكل بارز في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها.

وزارة السياحة تُصدر تعاميم لضمان السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح لمرتاديها من السواح والزوار.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_السياحة pic.twitter.com/ToBhq1mABN — وزارة السياحة السورية (@MOTourismS) June 10, 2025