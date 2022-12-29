السياحة السعودية في 2022: أكبر مستقبل للسياح بدول العشرين خلال 7 أشهر.. و836 ألف وظيفة جديدة بالقطاع

لم يكن إعلان الصين عن اعتمادها للسعودية كوجهة للسياح الصينيين، هو أول إنجازات المملكة في قطاع السياحة هذا العام، بل يمكن رصد العديد من الإنجازات التي حققتها وزارة السياحة السعودية خلال عام 2022.

وصار وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب موضع احتفاء العديد من الصحف السعودية المحلية، في ظل تنفيذه لاستراتيجية طموحة، تهدف إلى استثمار تريليون دولار في قطاع السياحة خلال الأعوام العشرة المقبلة.

الأمر الذي جعله يعتبر أن بلاده هي المستثمر الأكبر في قطاع السياحة، حسبما نقلت عنه شبكة CNNبالعربية.

التصريح الذي أطلقه الخطيب كان عام 2021، في وقت كانت جائحة كورونا فيه على أشدها، وهو الأمر الذي تغير في 2022، فماذا قدمت المملكة في قطاع السياحة خلال العام الذي يوشك على الانتهاء؟

أحداث سياحية مهمة

شهدت المملكة إصدار عدد من القرارات المحفزة للسياحة خلال العام، إضافة إلى استقبال عدد من الفعاليات المهمة ، وكذلك توقيع اتفاقيات لا تقل أهمية ، وكان من أهم الأحداث المرتبطة بقطاع السياحة السعودي خلال 2022 ما يلي :

خلال العام، إضافة إلى ، وكذلك ، وكان : إعلان مجموعة راديسون العالمية رفع محفظتها الاستثمارية في المملكة إلى نحو 50٪ من مجموع استثماراتها في الشرق الأوسط خلال 3 سنوات، وسيتضمن ذلك افتتاح 20 فندقًا جديدًا، بالإضافة لافتتاح مكتبها الإقليمي في المملكة.

من مجموع استثماراتها في الشرق الأوسط خلال 3 سنوات، وسيتضمن ذلك ق رار ولي العهد محمد بن سلمان بإطلاق “مجموعة بوتيك” المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة، للاستفادة من معالم التراث السعودي العمراني.

المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة، للاستفادة من معالم التراث السعودي العمراني. موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية لإطلاق برنامج تعليم إلكتروني لبناء القدرات المتقدمة في مجال السياحة .

. إطلاق الأكاديمية العالمية للسياحة ، والتي تعزز مكانة المملكة في تطوير قطاع السياحة عالميًا.

، والتي تعزز مكانة المملكة في تطوير قطاع السياحة عالميًا. توقيع مذكرة تفاهم مع “دويتشه للضيافة” لتطوير وتشغيل مشاريع فندقية مبتكرة في المملكة ، تتضمن حقوق الإطلاق الحصري لأول فندق “شتايجنبرجر بورشه ديزاين” في الشرق الأوسط .

، تتضمن حقوق الإطلاق الحصري لأول . توقيع اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية السياحي وشركة خليج الدانة للسياحة ؛ لتطوير مشروع يتضمن منتجعًا ومرافق متعددة الاستخدام في شاطئ نصف القمر في مدينة الخبر.

؛ لتطوير مشروع يتضمن منتجعًا ومرافق متعددة الاستخدام في شاطئ نصف القمر في مدينة الخبر. إطلاق منتدى الاستثمار السعودي الإسباني ، وتعد إسبانيا من أهم الدول السياحية بالعالم.

، وتعد إسبانيا من أهم الدول السياحية بالعالم. استضافة مدينة جدة لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ، الذي جمع 35 من قادة العالم في الدورة 116 لاجتماع المجلس.

، الذي في الدورة 116 لاجتماع المجلس. إطلاق برنامج رواد السياحة، لتدريب 100 ألف شاب وشابة سعودية للعمل في مجال السياحة ، وخصصت وزارة السياحة للبرنامج حوالي 100 مليون دولار أمريكي .

، وخصصت وزارة السياحة للبرنامج حوالي . إطلاق تأشيرة الدخول للمقيمين في دول الخليج لزيارة المملكة والاستمتاع بالوجهات والفعاليات المتنوعة والمختلفة بها.

والاستمتاع بالوجهات والفعاليات المتنوعة والمختلفة بها. تدشين بوابة “هاوي” التي تمثل انطلاقة لتمكين قطاع الهوايات في المملكة ، وتجمع المنصة تحت مظلتها ذوي الاهتمامات المشتركة، لتبادل الخبرات وممارسة هواياتهم المختلفة.

، وتجمع المنصة تحت مظلتها ذوي الاهتمامات المشتركة، لتبادل الخبرات وممارسة هواياتهم المختلفة. استضافة القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة في العاصمة الرياض ، والتي استضافت 3 آلاف من قادة السياحة حول العالم.

، والتي استضافت 3 آلاف من قادة السياحة حول العالم. إطلاق برنامج عون السياحة والضيافة لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في قطاع المأكولات والمشروبات والترفيه والضيافة بالمملكة.

في قطاع المأكولات والمشروبات والترفيه والضيافة بالمملكة. الإعلان عن نظام السياحة الجديد بالمملكة، بإطلاق 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع.

النتيجة: أكبر مستقبل للسياح في دول العشرين

ما سبق، وقرارات ونشاطات أخرى لم نرصدها، أدى لمجموعة من النتائج الإيجابية في قطاع السياحة السعودي، وأبرزها:

تصدر السعودية دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين عليها ، خلال الأشهر السبع الأولى من 2022م.

، خلال الأشهر السبع الأولى من 2022م. زيادة تدفق السياح الدوليين الوافدين على المملكة بنسبة 121% ، في الفترة من يناير وحتى يوليو 2022، عن نفس الفترة من عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية.

، في الفترة من يناير وحتى يوليو 2022، عن نفس الفترة من عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية. وصول عدد الزيارات الخارجية للملكة إلى 29.5 مليون زيارة، بما أتاح فرصا وظيفية جديدة بقطاع السياحة وصل عددها إلى 836 ألف فرصة خلال 2022، وفقا لهيئة السياحة السعودية.