السياحة السعودية.. صدارة عالمية و94.5 مليون زائر و880 ألف وظيفة

وصل عدد السياح في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 94.5 مليون من الخارج والداخل، أي بنمو نسبته 45% مقارنة بعام 2019، منذ انطلاق استراتيجية السياحة السعودية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2024 الصادر عن وزارة المالية.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نمواً في عدد السياح الدوليين على الصعيد العالمي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث استقبلت حوالي 7.8 مليون سائح دولي، والذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخي ليحقق نمو بنسبة 64% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب البيان.

وبلغ حجم الإنفاق السياحي في عام 2022 نحو 206 مليارات ريال بنمو 25% مقارنة بعام 2019، ووصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة للعام 2022 نحو 880 ألف وظيفة بنسبة نمو 54% مقارنة بعام 2019.

إستراتيجية السياحة السعودية

وتطرق البيان إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019، بهدف تطوير قطاع السياحة في المملكة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف وطموحات لتنمية السياحة واستدامتها ضمن رؤية السعودية 2030.

وتتكامل أدوار كل من وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ينتج عنها استحداث المزيد من الوظائف في قطاع السياحة.

مبادرة التعليم السياحي

وتحدث البيان عن المبادرات التي أطلقتها وزارة السياحة مثل مبادرة التعليم السياحي التي تهدف إلى الشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء المملكة لتقديم وتفعيل برامج تعليمية إثرائية تساهم في تنمية القطاع وخدماته المقدمة.

وتم تصميم برامج تعليمية تسعى لمواءمة مخرجات التعليم بين سوق العمل وقطاع السياحة والضيافة، حيث أطلقت برنامج “رواد السياحة” استكمالًا للإستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة الذي يهدف إلى تنمية قدرات 100 ألف شاب وشابة سعوديين وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسياحة لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة المزدهر في المملكة.

السياحة السعودية وتطوير عسير

ولم يغفل البيان إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير في عام 2021م تحت شعار “قمم وشيم”، استكمالًا لجهود المملكة في تنمية القطاع السياحي وتحقيقاً لاستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.

وتهدف استراتيجية تطوير منطقة عسير إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي، لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.