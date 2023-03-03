السويد ستزيد مكافآت عودة اللاجئين إلى بلادهم لأكثر من 4 آلاف دولار

تعمل الحكومة السويدية اليمينية في ستوكهولم على زيادة الدعم المالي الذي يمكن للمهاجرين الحصول عليه إذا عادوا إلى بلادهم طواعية. وكانت الحكومة تدفع منحة “سفر” تصل إلى 40.000 كرونة سويدية (3500 يورو) لللاجئين والمهاجرين الذين فشلوا بالاندماج في البلاد، للعودة إلى بلادهم لكن ذلك لم يلقى إقبالا كبيرا واقتصر على قرابة 38 مهاجر عادوا فعلا إلى بلادهم خلال عشر سنوات منذ إطلاق البرنامج.

وقالت وزيرة الهجرة في الحزب المعتدل ماريا مالمر لصحيفة داغينز نيهتر السويدية: “نحن نستهدف العدد الكبير من الجماعات التي وصلت في العقود الماضية وفشلت في الاندماج”. وأضافت مالمر إن حكومتها ستضمن أن كل شخص يود الحصول على دعم مالي لمغادرة السويد بشكل دائم سيحصل على المنحة المالية لذلك .

يمكن لعائلة المهاجرين حاليًا والتي لديها تصريح إقامة وحالة حماية وتريد العودة إلى بلدها ، أن تحصل على منحة “سفر” تصل إلى 40.000 كرونة سويدية (3500 يورو) إذا استوفت الشروط.

تتطلع الحكومة الآن إلى زيادة هذا المبلغ بشكل كبير لتشجيع المزيد من المهاجرين على التسجيل. جاءت الخطة بعد أن تم تكليف مكتب الهجرة السويدي بمهمة تحليل كيفية دفع المزيد من الأشخاص للعودة طواعية إلى وطنهم الأم. خطة السويد ليست فريدة من نوعها ، حيث أن الدنمارك ، المعروفة بنهجها الصارم بالقيود تجاه الهجرة ، تطبق هذا النموذج بالفعل – وتحقق نجاحًا أكبر حتى الآن. في السنوات العشر الماضية ، ويغادر 300 إلى 500 مهاجر الدنمارك كل عام ، ويحصل هؤلاء على قدر كبير من الدعم المالي لهذا الغرض. السؤال الآن هو ما إذا كانت زيادة الحوافز المالية ستشجع المزيد من المهاجرين على مغادرة السويد. قد يكون التحدي الكبير هو حقيقة أن السويد تقدم مزايا سخية بشكل غير عادي للمهاجرين ، حتى أولئك الذين يخضعون لأوامر الترحيل ، مما يقلل من الحافز لمغادرة البلاد. ومع ذلك ، تحاول حكومة ستوكهولم الجديدة أن تحذو حذو دول مثل النمسا: وتشير الحكومة إلى أنها تريد اتباع سياسة تهدف إلى الحد من الهجرة. وتبدلات مواقف السويديين في مسألة الهجرة في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة والاشتباكات الثقافية والمخاوف من تغيير التركيبة السكانية.