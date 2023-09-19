السويد أفضل بلدان العالم في جودة الحياة

تصدرت السويد قائمة أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة، في أحدث تقرير للوكالة الإعلامية الأميركية “US News”.

وقامت US News and World Report وWPP وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا بمسح شمل أكثر من 17000 شخص في جميع أنحاء العالم لترتيب 87 دولة من حيث جودة الحياة.

وتم تسجيل السويد كأفضل البلدان من حيث جودة الحياة، اعتمادا على عدة معايير من بينها سوق العمل الجيد، والاستقرار الاقتصادي، والتناسب للعائلات، والمساواة في الدخل، والاستقرار السياسي، والأمن ونظام صحة عامة متطور ونظام تعليم عام متطور.

ووفقا للتقرير فإن تكلفة المعيشة في السويد، في المتوسط، أقل بنسبة 20.9% مما هي عليه في الولايات المتحدة، في حين أن إيجارات المساكن أقل بنسبة 57.5%.

ويتباهى شعب السويد بواحد من أطول متوسط العمر المتوقع، بمتوسط عمر يبلغ 82.8 عاما، وفقا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية.

ولدى السويد سياسة إجازة والدية ممتازة، حيث يحق للوالدين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 480 يوما عند ولادة الطفل أو تبنيه؛ وإذا كان هناك والدان، يحق لكل منهما الحصول على 240 يوما، وتعد البلاد رائدة في مجال المساواة بين الجنسين.

وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة:

السويد النرويج كندا الدنمارك فنلندا سويسرا هولندا أستراليا ألمانيا نيوزيلندا