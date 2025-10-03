السويد، عزل إمام مسجد بسبب خطبة يوم الجمعة حول الزوجة

قررت الجمعية الإسلامية في بلدة كريخانستاد (وتعني مدينة المسيحيين) في السويد، إنهاء خدمات الإمام صلاح أبو العينين بمسجد الرحمة بعد خطبة تحدث فيها عن ضرب الزوجات و”ضرورته” على حد زعمه، اعتُبرت تحريضاً على العنف الأسري. الجمعية أكدت رفضها التام لأي عنف ضد النساء، وتشديدها على أن الإسلام يحرّم الإساءة للمرأة، مشيرة إلى أن النبي محمد لم يضرب أي امرأة قط. القرار جاء بعد انتقادات واسعة من مسؤولين سويديين ودعوات لفتح تحقيق في دعم المسجد، بينما قال الإمام إن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ. وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل (المحافظين) سارع ليهاجم بقوة خطبة الإمام صالح أبو العينين التي تحدث فيها عن ضرب الزوجات، معتبراً أنها تعكس “ثقافة العنف بذريعة الشرف” التي أكد أنها مرفوضة كلياً في السويد. وشدد فورسيل على أن من يتمسكون بهذه القيم لا ينبغي أن يحصلوا على الجنسية السويدية بل يجب طردهم، مؤكداً أن حكومته تعمل على تشديد قوانين الجنسية والإقامة عبر رفع معايير حسن السلوك، وإدخال اختبار لفهم الحياة في السويد، إضافة إلى “عقد السويد” الذي يُلزم باحترام قيم المجتمع. وأكد الوزير أن من يروّج للكراهية ضد النساء أو للتطرف يمثل تهديداً للمجتمع السويدي. وأثارت خطبة الجمعة لإمام “مسجد الرحمة” في كريخانستاد، صلاح أبو العينين، ضجة واسعة في وسائل الإعلام وبين السياسيين في السويد. وتناول الإمام ما وصفها بـ “مشكلة اجتماعية” تتمثل في “تمرد الزوجات العربيات المسلمات” ومطالبتهن بالحرية والقرار. واستشهد الإمام بآية من سورة النساء. وسُجّلت الخطبة ونشرتها صحيفة Expressen السويدية، مما أدى إلى انتشارها بسرعة

تبنّى اليمين المتطرف القضية للتحريض ضد المسلمين ووصفهم بـ “المتطرفين”، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات وطالب جيمي أوكيسون زعيم حزب ديموقراطيو السويد، بإغلاق المسجد فوراً وإزالة ما وصفهه بالظواهر المتطرفة فيما عبر وزراء منهم وزيرة الخارجية ووزراء الهجرة والتعليم والاندماج، عن اشمئزازهم وطالبوا بسحب جنسية الإمام وطرده من السويد. وسارعت الجمعية الإسلامية المسؤولة عن المسجد بإصدار بيان أعلنت فيه عزل الإمام من إمامة المصلين. وأكدت الجمعية رفضها لأي عنف ضد النساء واحترامها الكامل للقوانين السويدية وحقوق الإنسان. واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن هذه الممارسات فردية ولا تمثل الإسلام أو المسلمين ويُقدَّر عدد المسلمين في السويد بحوالي 800 ألف شخص (حوالي 8% من السكان)، وتُعد هذه القضية مثالاً على كيف يمكن لـ “جملة واحدة غير محسوبة” على منبر ديني أن تُستغل سياسياً وتتحول إلى أداة ضد الجالية المسلمة بأكملها في البلاد.