السوق المالية السعودية تنظر في إنشاء وتشغيل بورصة دمشق

نقلت تقارير إخبارية إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن بدء الاستعداد لإنشاء سوق دمشق للأوراق المالية خلال كلمته في افتتاح فعاليات الطاولة المستديرة السعودية السورية في 18 أغسطس 2025. ولفت الوزير إلى دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل السوق من قبل السوق المالية السعودية “تداول” والتقدم في اتفاقيات التعاون بين السعودية وسورية. وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة ستوقع اليوم في الرياض اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سوريا، لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك بحضور وفد سوري رسمي يقوده وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد الشعار، وأكد الفالح ذلك بقوله: “حققنا تقدماً ملحوظاً في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم”، مشيراً إلى توقيع 47 اتفاقية بين السعودية وسوريا دخل عدد منها حيز التنفيذ مباشرة؛ ولعل من أهمها بين شركة “تداول” السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية؛ حيث “بدأت شركة تداول دراسة شاملة لجدوى وانشاء وتشغيل هذه البورصة”. وتبرز عودة التفاعل الاقتصادي بين الجانبين، دعا الفالح الشركات السعودية للمشاركة بكثافة في معرض دمشق الدولي الذي سينطق في 27 أغسطس الجاري، وقال: “80 شركة سعودية سجلت للمشاركة” بعد سنوات من الانقطاع.

