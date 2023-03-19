تداول السعودية تصبح تاسع أكبر أسوق الأوراق المالية في العالم

أكد مسؤول في هيئة السوق المالية السعودية أن احتضان المملكة لمؤتمر القطاع المالي يعكس أهمية السوق المالية السعودية (تداول) التي تُعد أكبر الأسواق في المنطقة حيث احتلت المركز التاسع بين أكبر أسوق الأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية العام 2022 والمرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية العام.

وقال وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن السوق المالية السعودية شهدت نمواً في السنوات الأخيرة على مستوى العديد من الأصعدة، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 188 شركة بنهاية 2017 ليبلغ 269 شركة مدرجة بنهاية 2022.

وشهدت السوق ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليونات ريال (أو ما يوازي 2.6 تريليون دولار) بنهاية 2022، بنسبة زيادة 476.5 بالمئة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وقال “الميجي” إن هيئة السوق المالية سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق وتحسين آلية العمل واللوائح التي ساهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات، وكان من ثمرة ذلك زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال 2022 لتصل إلى عدد 56 بالمقارنة مع 34 فقط في 2021.

وأضاف أنه لا يزال هناك نحو 80 طلباً لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها، ما يشير إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص للحصول على مزايا وفوائد السوق المالية باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.

سوق الصكوك وأدوات الدين

قال “الدميجي” إن إجمالي حجم الأموال المُجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال في 2021 ليبلغ 53.9 مليار ريال في 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9 بالمئة.

وأوضح أن الطفرة والزخم الذي تموج به السوق المالية أدى إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال بنهاية 2022، وبارتفاع بلغ نسبته 90.1 بالمئة في الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت 391 مليار ريال في 2017.

وأضاف أن التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية انعكست بالإيجاب على مؤسسات السوق، حيث شهدت زيادة هائلة في عددها لتصل إلى 141 مؤسسة وارتفاع قدره 63 بالمئة مقارنة مع عددها الذي بلغ 86 مؤسسة بنهاية 2017، كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 144 بالمئة لتصل إلى 12.2 مليار ريال بنهاية 2022 مقارنة بمستواها في 2017.

المستثمرين الأجانب

قال الدميجي “شهدت السوق الرئيسة زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388 بالمئة حيث ارتفعت من 71 مليار ريال في 2017 إلى 347 مليار ريال بنهاية 2022، واستمرت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 14.2 بالمئة من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية 2022، بالمقارنة مع 12.8 بالمئة بنهاية 2020”.

وأوضح “كما أنه ومنذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 183.9 مليار ريال بنهاية 2022، ليسجل بذلك أعلى صافي للتدفقات الداخلية والتي تقدر بنحو 43 مليار ريال في 2022 وحده”، مضيفاً أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير “القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية” بغرض رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وتعزيز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.

وأكد أن التركيز على قطاع التقنية المالية (Fintech) من ضمن التطوير الرئيس الذي ميز مستوى النضج المتنامي الذي تتمتع به السوق المالية السعودية، والذي يُعد خطوة مهمة لمنافسة الأسواق المالية الأخرى، مُشيراً إلى أنه بحلول نهاية 2022، وصل عدد تصاريح التقنية المالية في المملكة إلى 29 تصريحاً بزيادة 262.5 بالمئة، مقارنة بالإجمالي المسموح به في 2020.

وقال إن هيئة السوق المالية تسعى إلى إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية وخاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المشفرة، موضحاً أن الهيئة أعلنت مؤخراً تلقي نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة في الربع الرابع من 2022، وكذلك استلام 3 تطبيقات لها بالفعل.

وأوضح أن الهيئة، وفي سبيلها لتمكين الترميز، ستواصل إجراء دراسات لتحديد نهج لتنفيذ أصول تشفير مختلفة في السوق المالية، بهدف دراسة المخاطر المترتبة عليها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمت.

وأضاف “علاوة على ذلك، ستتبنى الهيئة مبادرة جديدة لتوفير فرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المتعلقة بتطبيقات التمويل المفتوح لتعظيم الاستفادة من مشاركة بيانات العملاء مع الآخرين بطرق تضيف قيمة لهم، وإنشاء وتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، وزيادة المنافسة من خلال تمكين المنافسين الجدد من دخول السوق، وتمكين القدرة على تجميع البيانات”.

البورصة السعودية أصبحت تاسع أكبر أسوق الأوراق المالية في العالم والرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية 2022