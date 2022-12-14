السوق العقاري في دبي: ارتفاع قيمة الإيجارات بنسبة 27.3% خلال 2022

كشفت معلومات جمعتها شركة “سي بي آر إي” المتخصصة في بيانات السوق العقارية أن متوسط قيمة استئجار فيلا في دبي خلال شهر نوفمبر بلغ 76 ألف دولار سنوياً بزيادة بنسبة 25.4 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت “سي بي آر إي” إلى أن متوسط قيمة استئجار شقة ارتفع بنسبة 27.6 % إلى 25400 دولار، وأن متوسط الإيجارات في الإمارات قفز بنسبة 27.3 % على أساس سنوي.

سجّلت نخلة جميرا أعلى متوسط إيجار سنوي للشقق والفيلات، حيث بلغ متوسط الإيجارات:

66 ألف دولار (243219 درهماً إماراتياً) للشقق

267300 دولار (982 ألف درهم إماراتي) للفيلات

ما هو حجم المعاملات العقارية في دبي؟

بلغ إجمالي حجم المعاملات العقارية في دبي خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 10505.

شهد السوق العقاري زيادة بنسبة 60.8 % مقارنة بالعام السابق، مدعومة بارتفاع بنسبة 63.3 % في المعاملات على الخارطة وارتفاع بنسبة 58.4 % في معاملات السوق الثانوية.

خلال العام حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تسجيل ما مجموعه 81919 صفقة سكنية، متجاوزة المستويات القياسية المسجلة في عام 2009 خلال نفس الفترة عندما بلغ إجمالي أرقام المعاملات وقتها 81182.

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “سي بي آر إي” دبي:

“استمر هذا المستوى القوي من النشاط في دعم الزيادات في متوسط الأسعار، والتي ارتفعت للشقق والفيلات بنسبة 9.0 % و 12.7 % في الأشهر 12 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 على التوالي”.

كم يبلغ متوسط أسعار الشقق والفيلات في دبي؟

يبلغ متوسط أسعار القدم المربع للشقق في دبي 1161 درهماً، في حين يبلغ متوسط الأسعار للفيلات 1374 درهماً.

مازالت هذه المعدلات المتوسطة للشقق والفيلات أقل من الارتفاعات المسجلة في عام 2014 بنسبة 22.0 % و 4.9 % على التوالي.

وسجلت جميرا أعلى معدل مبيعات للقدم المربع للشقق عند 2310 درهما، بينما في قطاع الفيلات كانت نخلة جميرا عند 3802 درهم للقدم المربع.

وتوقعت “سي بي آر إي” أن يتباطأ معدل نمو الأسعار في سوق الفيلات وأن يحذو قطاع الشقق حذوه.

وقال خان:

“ستستمر بعض الأسواق الرئيسية في تسجيل معدلات نمو قوية. في سوق الإيجار، يستمر متوسط الإيجارات في النمو عند مستويات قياسية قريبة. ويبدو أن المستأجرين أكثر عرضة لتجديد الإيجارات الحالية.

وأشار إلى أن عدد العقود الجديدة المسجلة على أساس سنوي في الأشهر ال12 الأخيرة انخفض بنسبة 5.8 %، في حين ارتفعت التجديدات بنسبة 33.8 %.