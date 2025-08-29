السوق العقاري السعودي، ما المخاوف وما المكاسب أمام الشركات والباحثين عن سكن؟

يمثل قانون تملك الأجانب (2026) أكبر تحول هيكلي في السوق العقاري السعودي و قد يُحدث تغييرًا جذريًا في تدفقات الاستثمار السكني إلى المملكة العربية السعودية، ويدفع قطاع العقارات إلى حقبة نمو جديدة بحسب تقرير جديد يبرز مكاسب كبيرة مع إثارة مؤشرات قد تكون مقلقة للشركات والباحثين عن سكن. وبين ركود الأسعار في الدمام هناك في جدة ضعف على الطلب في الشقق، ونمو في الفلل فيما تشهد الرياض نمواً قوياً في كل من المبيعات والإيجارات. ويجمع سوق العقارات في المملكة العربية السعودية حالياً فرصاً وتحديات عديدة، فهناك تحولات كبيرة مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتطبيق رؤية 2030. ويُظهر التقرير تفاعلاً بين العرض والطلب في مختلف المدن والقطاعات، مع بروز إيجابيات وسلبيات لكل من المستهلكين والشركات. وهناك عدة عوامل إيجابية تدعم نمو سوق العقارات، سواء للمستهلكين أو للشركات، فقد أصبح هناك خيارات سكنية أوسع وبأسعار معقولة، ومن المتوقع إضافة آلاف الوحدات السكنية الجديدة، خاصة في الرياض وجدة، مما يوفر خيارات أوسع للمشترين والمستأجرين. وتهيمن الشقق على العرض مما يجعلها خياراً اقتصادياً للعائلات الصغيرة والمغتربين. وتبرز مؤشرات نمو اقتصادي قوي، إذ يساهم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دفع عجلة السوق العقاري، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين. كما أن المشاريع العملاقة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، تجذب استثمارات هائلة، مما يعزز أسعار الأراضي في المواقع الاستراتيجية. من المتوقع أن يمنح قانون التملك الأجنبي القادم (في يناير 2026) المغتربين/المقيمين فرصة لامتلاك العقارات، مما يساعدهم على بناء الثروة. كما يمثل هذا القانون فرصة كبيرة للمطورين والمستثمرين لفتح الباب أمام شريحة جديدة من المشترين. وهناك ازدهار قطاعات أخرى، حيث يشهد سوق المكاتب نموًا قويًا، خاصة في الرياض، مع ارتفاع معدلات الإشغال والإيجارات.

( تم تسليم حوالي 5600 وحدة سكنية في الرياض في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مما زاد إجمالي المخزون إلى 2.17 مليون وحدة. ومن المتوقع دخول حوالي 18900 وحدة إلى السوق في الأشهر الستة المتبقية.)

كما ينمو قطاع السياحة والضيافة بفضل المشاريع التطويرية الكبرى وتسهيل إجراءات التأشيرات. التحول إلى المجمعات السكنية هو جانب بارز في المشهد العقاري السعودي مع تركز المشاريع المستقبلية على المجمعات السكنية المتكاملة التي توفر مساحات خضراء ومرافق متكاملة، مما يعزز جودة المعيشة للمستهلكين ويحسن هوامش الربح للمطورين. في المقابل، يواجه السوق بعض التحديات التي تؤثر على المستهلكين والشركات، مثل كل من ارتفاع الأسعار وضغط القدرة على تحمل التكاليف، فعلى الرغم من توفر الشقق بأسعار معقولة نسبيًا، إلا أن الإيجارات وأسعار البيع ترتفع بشكل كبير في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة، مما يشكل عبئاً على المستهلكين. وهناك تفاوت أداء السوق، ويختلف أداء السوق من مدينة لأخرى. فبينما تشهد بعض المدن مثل جدة والخبر نموًا قويًا في المعاملات، سجلت الرياض والدمام انخفاضات طفيفة. وهذا التباين قد يشكل تحديًا للمطورين النشطين في الأسواق الأضعف. مخاطر العرض والطلب يعاني قطاع المكاتب من محدودية المعروض على المدى القصير. وفي المقابل، قد يواجه المطورون خطر العرض الزائد في القطاع السكني مع دخول عدد كبير من الوحدات الجديدة إلى السوق في وقت واحد. تحديات البناء والاستثمار يؤدي تقلب تكاليف البناء إلى ضغط على هوامش الربح للمطورين. كما قد يواجه المستثمرون الأجانب الجدد تحديات في فهم التشريعات المحلية.

سعود السليماني، المدير الإقليمي ورئيس أسواق رأس المال في شركة جيه إل إل بالمملكة العربية السعودية، يوضح قائلاً: “يشهد سوق العقارات السكنية في المملكة نضجاً ملحوظاً، يعكس بيئة ديناميكية مدفوعة بأهداف المملكة الشاملةلتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين. ورغم أن استمرار المبادرات الحكومية قد أدى إلى وجود طلب قوي، فإن القطاع ما زال مهيأ لمزيد من التطور والتنويع، مدعوماً بقانون تملك الأجانب المرتقب تطبيقه في يناير 2026. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في إنعاش القطاع وتعزيز المعروض من العقارات، مما يجذب المطورين والمستثمرين الدوليين إلى السوق السعودي، وبالتالي فتح آفاق أوسع من الفرص لجميع الجهات والأطراف المعنية في أنحاء المملكة”