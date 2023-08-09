مويضي المطيري by مويضي المطيري

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بدعم أسعار النفط .. مؤشر السوق السعودية يقفز مرتفعاً و سهم “أرامكو” يتصدر

محاولا إنهاء سلسلة تراجعات امتدت لثماني جلسات

مويضي المطيري by مويضي المطيري
تداولات "أرامكو" من حيث القيمة بـ324.4 مليون ريال

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، محاولا إنهاء سلسلة تراجعات امتدت لثماني جلسات، بدعم ارتفاع أسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ولامس سعر خام برنت 87 دولاراً للبرميل، إذ بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب تحالف “أوبك بلس” تأثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وتقرير أظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية وفقاً لـ”أسواق العربية نت”.

وزاد مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” 57 نقطة أو 0.51% ليصل إلى 11301 نقطة.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 4.21 مليار ريال عبر تداول 189.8 مليون سهم.

سجلت أسهم 135 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 74 شركات من إجمالي 228 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (اتحاد الخليج الأهلية، وميدغلف للتأمين، وأنابيب، ونادك، واللجين) بنسب تراوحت بين 9.95% إلى 5.07%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (صافولا، والمواساة، والصناعات الكهربائية، والخليجية العامة، وسدافكو) بنسبة تراوحت بين 7.45% إلى 3.56%.

وتصدر سهم “الباحة” قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 42.96 مليون سهم، فيما تصدر سهم “أرامكو” التداولات من حيث القيمة بـ324.4 مليون ريال.

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