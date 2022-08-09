السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي تسجل أداءً قياسياً في يوليو

سجلت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض ايرادات تجارية قياسية في شهر تموز / يوليو الماضي، حيث ارتفعت عائدات السوق الحرة لشهر يوليو بنسبة 12% متجاوزة أعلى مستوى شهري سابق تم تسجيله في آذار / مارس من هذا العام، كما ذكر تقرير “مودي دافيت“.

كما أن الأداء كان أعلى بنسبة 68% من عائدات السوق الحرة المعلن عنها لشهر يوليو 2019 أي قبل تفشي وباء “كوفيد – 19”.

وكانت المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية المسجلة في أيام 6 و 7 و 8 يوليو أعلى من أي يوم واحد سابق في تاريخ المطار، الذي افتتح في عام 1983.

ويتضمن تقرير “مودي دافيت” مقابلة مع عبد العزيز العساكر، نائب الرئيس للقسم التجاري في شركة مطارات الرياض، يناقش فيها العوامل الكامنة وراء الصعود السريع لمطار الملك خالد الدولي والدور المحوري الذي يلعبه في النهضة السياحية للمملكة.

ويقول عبد العزيز العساكر: “نظراً لأن مطار الملك خالد الدولي هو النقطة الأولى في المملكة التي يكتشفها السائح الذي لديه مفاهيم مختلفة عن المملكة العربية السعودية، أو ربما لا توجد أي مفاهيم على الإطلاق، لذلك يتعين علينا تقديم هذه الفكرة بطريقة جيدة. ويجب أن تكون مرافقنا وخدماتنا جاهزة لتقديم الأفضل للسائح. علينا أن نجعل كل شيء مناسباً للمسافر ونقدم أفضل تجربة وأكثرها سلاسة لترك انطباع أول دائم. وللحصول على الانطباع النهائي، عندما يغادرون البلاد ، يجب توديعهم بطريقة جيدة للغاية ومع أفضل تجربة ممكنة حتى يتمكنوا من العودة مرة أخرى”.

وكانت شركة مطارات الرياض أعلنت في 29 نيسان / أبريل أن الإيرادات التجارية في مارس 2022 تجاوزت تلك المسجلة في مارس 2019، وتعافت أعداد الركاب بالكامل إلى مستويات 2019 وما قبل جائحة كورونا.

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نتمنى لكم رحلة سعيدة ✈️ pic.twitter.com/VUb0EJsK51 — RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) August 4, 2022