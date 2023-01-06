السودان يعاني من تراكم الجثث في مشارح الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن البدء بأعمال إعادة تأهيل وصيانة عدد من مشارح العاصمة الخرطوم بعد تراكم الجثث منذ عام 2019.

وكان قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور لمئات الجثث وهي مرمية على الأرض فوق بعضها داخل غرفة قيل أنها في مشرحة في الخرطوم، حيث ظهرت الهياكل العظمية.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الطب العدلي والمجلس الاستشاري شرعاً في إعادة صيانة وتأهيل مشارح أمبدة، بشائر، وأم درمان في ولاية الخرطوم بعد أن وصلت المشارح إلى حالة متردية، نسبة لتكدس الجثث بأعداد كبيرة جداً حتى فاحت الروائح ونهشتها الفئران مما ينذر بكارثة بيئية وصحية.

وكشفت أن عمليات تأهيل المشارح سيشمل على توفير عدد من ثلاجات حفظ الجثث وتهيئة صالات التشريح وترتيب وضع الجثامين ووضعها في أكياس الموتى مع بطاقات تعريف لأصحاب الجثث للاحتفاظ بها دون أن تتحلل أو تنهشها القوارض.

وتضمن التأهيل فرز جثث الأطفال حديثي الولادة وتكفينهم، إضافة لترتيب المخازن ونظافة الصالات الخارجية وصيانة المكيفات ومراجعة الإنارة وفتح المجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن “عمليات إعادة تهيئة وتأهيل المشارح لا تتضمّن نقل أو تشريح أو دفن للجثث حالياً”.

وكانت منظمات وهيئات وناشطين في المجتمع المدني، أطلقوا حملة مناصرة بعنوان “دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين”، رفضاً لقرار سابق من سلطات الانقلاب بالبدء في دفن الجثث المتكدسة بمشارح العاصمة.