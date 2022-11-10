السودان يرفع أسعار البنزين والديزل

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن رفع سعر البنزين 98 جنيها سودانيا من 522 إلى 620 جنيها ما يعادل (1.07 دولار) للتر.

وأضافت أنها رفعت سعر الديزل من 672 جنيها سودانيا إلى 720 جنيها.

وقالت الوزارة في بيان:

“جاءت أسعار المحروقات بعد المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات”.

وكانت الحكومة السودانية قررت الشهر الماضي خفض أسعار البنزين 25.4 بالمئة للتر.

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.

ورفع السودان الدعم نهائيا عن المحروقات، ضمن الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي شملت أيضا تحريرا للعملة المحلية.

ويعيش السودان أزمة اقتصادية منذ سنوات، ارتفع معها التضخم إلى مستويات قياسية، لكنه تراجع بحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في سبتمبر، إلى 107% ، من 117.42% في أغسطس.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر 2021 والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.