السوداني يعفي محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه

قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي قوله، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه”.

وأضاف المصدر، أن “رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة”.

ويعود العلاق بذلك إلى منصبه السابق حيث شغل منصب محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة في الفترة من 2014 وحتى 2020 ،وكان رئيساً لمجلس أصحاب مبادرة الشفافية للمجلس المشترك لمكافحة الفساد بين 2007 و2014.

ويشغل العلاق منصب رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ نيسان/إبريل 2020، وهو محافظ العراق لدى صندوق النقد الدولي منذ 2014.