السودان، تصاعد قتال العسكر يهدد بتمزق البلاد في حرب أهلية طاحنة

أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن احتدام المعارك الدامية وقصف العاصمة في اقتتال بين الجيش السوداني وقوات ميليشيا عسكرية، والذي يمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد خلال اليوم الثاني من العنف ، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 56 على الأقل وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية شاملة.

ونقلت سكاي نيوز تحذير ياسر عبد الله مدير تحرير صحيفة السوداني من أن البلاد تتجه نحو “حرب أهلية شاملة”. وقال “هذا أمر خطير للغاية”. واضاف “اذا لم يكن هناك تدخل من قيادة القوات المسلحة لوقف القتال فاننا نتجه الى حرب اهلية شاملة. “هذا تهديد لاستقرار البلاد ككل. لا يوجد فائزون هنا.”

واشارت بي بي سي إلى ارتفاع حصيلة أعداد قتلى أعمال العنف في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حوالي 100 شخص، بحسب نقابة الأطباء، وقدرت أعداد الجرحي بأكثر من 1100 جريح.

كما وردت أنباء عن توسع رقعة الاشتباكات في أنحاء السودان في اليوم الثالث من أعمال العنف بين الفصائل المسلحة المتناحرة.ويزعم الطرفان أنهما يسيطران على مواقع رئيسية في العاصمة الخرطوم، حيث يحتمي السكان من الانفجارات.

ونشرت شبكة الصحفيين السودانيين على حسابها في فيسبوك قائلة:” تتواصل المعارك بين أطراف القتال “الجيش والدعم السريع” في يومها الثاني ومازالت مستمرة داخل مباني الإذاعة والتلفزيون والمنطقة المحيطة، ما تسبب في انقطاع البث التلفزيوني والإذاعي، في الوقت الذي يوجد عدد من الصحفيين والعاملين عالقين داخل المبنى تتعرض حياتهم للخطر وليس لديهم طعام كافٍ، في حاجة عاجلة لتوفير ممرات آمنة لأخراجهم من وسط الرصاص. شبكة الصحفيين السودانيين إذ تعبر عن قلقها الزائد تناشد أطراف القتال بتوفير الحماية لهؤلاء الصحفيين والعاملين في مباني الإذاعة والتلفزيون. كما تدعو أيضاَ أطراف القتال بتوفير الحماية لطلاب جامعة الخرطوم، العالقين في الداخليات والذين يصل عددهم إلى 80 فرد، حيث سقط أحدهم ضحية رصاصة طائشة، كما هنالك عدد من العاملين عالقين في بعض المؤسسات الووحدات الحكومية أيضا لم يتمكنوا من العودة إلى ذويهم وهم في حاجة لإخراجهم بشكل آمن. وتدعو شبكة الصحفيين السودانيين جميع الأطراف لوقف القتال فوراً حيث يتزايد عدد الضحايا المدنيين بشكل مخيف بخلاف الضحايا من الطرفين والذي لم يعلن عنه، كما تطالب بعدم استهداف مواقع المدنين والمباني السكنية، حيث تعرضت بعضها لقصف بمقذوفات راح ضحيتها أفراد مدنيين كما تسببت في سقوط حوائط وجدران بعض المنازل.”

تأتي تلك التطورات الخطيرة بعد احتدام الخلاف بين صفوف الجيش ممثلا برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي والذي يقود ميليشيا الدعم السريع، واللذين يمثلان أبرز كيانين عسكريين في البلاد، هما الجيش وقوات الدعم السريع.