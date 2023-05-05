أشارت صحيفة وول ستريت جورنال أن السمنة قد تصبح البيضة الذهبية أكبر فئة بين الأدوية في التاريخ، وأكبر مصدر لأرباح شركات صناعة الأدوية التي حققت نجاحًا في حتى الآن الأدوية مثل أوزنبيك Ozempic و مونجارو Mounjaro وهي توشك على تشكيل صنف جديد كليا بين فئات الأدوية .

ويلفت التقرير إلى الإقبال الهائل على هذه الأدوية مع صرعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول عقاقير مثل أوزنبيك ومونجارو ، ركزت شهادات المرضى ليس فقط على التأثير الدراماتيكي على محيط الخصر لديهم ، ولكن أيضًا على مدى السرعة التي تتلاشى فيها المكاسب لدى العديد من الأشخاص الذين يشكون من عودة السمنة لدى التوقف علن أخذ الحقن.

وقد لا يكون هذا مثالياً للمرضى ، لكنه بالنسبة لشركات الأدوية وأسهمها في وول ستريت فهو ميزة كبيرة وليس خطأ. لا شيء يجعل المستثمرين أكثر حماسة من منتج يكون سوقه المستهدف هائلاً – أكثر من 40٪ من البالغين الأمريكيين يعانون من السمنة – وهذا يحتاج أيضًا إلى أن يؤخذ إلى أجل غير مسمى، اي أن الدواء لا يعالج السمنة بل يوقفها مؤقتا وشرط الاستمرار بتناول الدواء، بما يمثل موردا مستداما لشركات الأدوية.

يعاد الآن استخدام بعض أدوية علاج السكري من النوع 2 لفقدان الوزن التجميلي رغم مخاطر الأعراض والمشاكل الجانبية المحتملة لها.

وأشار تقرير لبلومبرغ أن أدوية إنقاص الوزن هي تذكرة ذهبية للأسهم المرتبطة بالصحة مثل أسهم كل من شركة ليلي Lilly و نوفو Novo وفايكنغ ثيرابيوتكس Viking Therapeutics ,

وكان بنك“باركليز” قد توقع مؤخرا أن تواصل صناعة أدوية إنقاص الوزن ازدهارها القوي، وأن تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار خلال عقد من الآن، حيث تثير شهية المستثمرين لقدرتها على مكافحة معدلات السمنة العالمية.

وقالت رئيسة أبحاث أسهم المستحضرات الصيدلانية الأوروبية في بنك“باركليز”، إن مكافحة السمنة ستكون“قصة هذا العقد” بناءً على ملاحظات المستثمرين، وإن تقديرات البنك السابقة ربما كانت متحفظة للغاية.

أما منظمة الصحة العالمية فقد قالت الشهر الماضي إن أدوية مكافحة السمنة ربما تُدرج لأول مرة على “قائمة الأدوية الأساسية” للمنظمة، وهي قائمة تسترشد بها حكومات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط عند اتخاذ قرارات الشراء. وستراجع لجنة من مستشاري منظمة الصحة العالمية الطلبات الجديدة لإدراج الأدوية ومن المقرر صدور قائمة محدثة من الأدوية الأساسية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتقدم 3 أطباء وباحث في الولايات المتحدة بطلب دراسة إدراج أدوية مكافحة السمنة. ويشمل الطلب المكون الفعال “ليراغلوتايد” في عقار “ساكسيندا” (Saxenda) من إنتاج شركة نوفو نورديسك (Novo Nordisk) الذي ستنتهي قريبا حقوق استخدامه الحصري ما سيسمح بإنتاج أنواع شاملة منه أقل تكلفة. وربما ترفض اللجنة الاقتراح أو تنتظر ظهور مزيد من الأدلة البحثية. وإذا اتخذت منظمة الصحة العالمية قرارا بإدراج عقار “ساكسيندا” والأدوية المشابهة الأخرى على القائمة فسيشكل ذلك نهجا جديدا للمنظمة إزاء السمنة على الصعيد العالمي.