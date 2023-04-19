سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب المصريين في الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت الوزارة أيضاً السماح للطلاب المصريين في الخارج ممن تعثروا في التقديم في الموعد المحدد على الموقع الالكتروني لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثاني، يأتي ذلك استجابة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتسهيل على الطلاب من أبنائنا في الخارج.

كما يتم عقد امتحانات تحديد المستوى لطلاب أبناؤنا في الخارج الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي (اجتاز) والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعد عودتهم لأرض الوطن، وذلك عدا الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي بمدارس المسار المصري، حيث أن تلك المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ويتم إصدار الشهادات بالدرجات، وبالتالي لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب.

ووجهت الوزارة خطاباً إلى كافة المديريات التعليمية لتنفيذ القواعد المتعارف عليها منذ العام الماضي بتسكين طلاب صفوف النقل العائدين من الخارج والحاصلين على شهادة أبناؤنا في الخارج (اجتاز) وفقاً للصف الدراسي الحاصلين عليه ولا يتم عقد امتحانات تحديد المستوى.