استيراد السيارات في السعودية لم يعد مقصوراً بالوكالات

قال وزير التجارة والإعلام المكلف في السعودية إن استيراد السيارات في المملكة غير مقصور على وكالات السيارات فقط بل مسموح أيضاً للأفراد بالإضافة إلى أصحاب المعارض.

وقال الوزير الدكتور ماجد القصبي، خلال المؤتمر الصحافي الدوري الذي عقده مركز التواصل الحكومي “إن استيراد السيارات غير مقصور على وكلاء السيارات حيث يستطيع الأفراد الاستيراد أيضاً.. وأن ما يخص ارتفاع الأسعار فالمشكلة عالمية، وبدأت مع الجائحة وما صاحبها من تحديات، منها انخفاض الإنتاج مقابل الطلب المستمر وسلاسل الإمدادات من الشحن والإنتاج والرقائق الإلكترونية، حيث أدى ذلك إلى انخفاض أعداد السيارات التي تصدر للدول بصفة عامة”.

ع / عام / انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمشاركة وزيري الإعلام والشؤون البلدية والقروية والإسكان 1444-07-23(واس)

وأكد القصبي أن وزارة التجارة عملت على التواصل مع رؤساء مجالس إدارة الشركات لزيادة حصة السعودية من السيارات وكثفت الرقابة على وكلاء ومعارض السيارات، وأطلقت مبادرة تتابع المركبات من وصولها للميناء مروراً بكافة المراحل حتى استخراج استمارة السيارة، لرصد أي ممارسات تخل بالمنافسة، تمهيدا لتدخل وزارة التجارة عند رصد المخالفات.

ع / عام / انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمشاركة وزيري الإعلام والشؤون البلدية والقروية والإسكان 1444-07-23(واس)

وأوضح أنه تم وضع حد أعلى لحجز السيارات من الفرد، فسابقا كان الفرد يتجه إلى حجز 4 أو 5 سيارات ولكن تم وضع حد أعلى لحجز المركبات، مؤكدا أن هذه المشكلة تعد عالمية ويتم تكثيف الرقابة، مطالبا الجميع بالتقدم ببلاغات عند وجود مخالفات.

وأضاف أن التحديات العالمية أثرت على كافة مصانع السيارات، مما أدى إلى انخفاض عدد السيارات المصدرة إلى الدول بشكل عام، خصوصاً السيارات التي يزداد الطلب عليها.

ع / عام / انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمشاركة وزيري الإعلام والشؤون البلدية والقروية والإسكان 1444-07-23(واس)