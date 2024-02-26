السماح لسفينة نرويجية بالرسو في موريشيوس بعد مخاوف من اصابات بالكوليرا

منحت موريشيوس سفينة سياحية نرويجية الإذن بالرسو في العاصمة بورت لويس بعد عدم العثور على أي دليل على وجود مرض الكوليرا على متنها. وكانت موريشيوس قد منعت سفينة تابعة لشركة Cruise Line Holdings النرويجية من الرسو في موانئها بسبب ما قالت إنه خطر صحي وأخذت عينات من حوالي 15 راكبا كانوا في عزلة على متن السفينة.

وأكد مدير وزارة الصحة في موريشيوس أن الركاب مصابون بالتهاب المعدة والأمعاء وليس بالكوليرا. وقال الدكتور بهوشون أوري إن الركاب “تعافوا بالكامل الآن”. وقال ممثل لشركة Cruise Line Holdings النرويجية إن الركاب ظهرت عليهم أعراض خفيفة لمرض في المعدة خلال رحلة إلى جنوب إفريقيا. وسيخضع الركاب للفحص من قبل السلطات الصحية عند النزول من السفينة. ستوفر وزارة الصحة المساعدة الطبية للجميع في نقطة النزول.

و منذ يناير 2023، أصيب ما لا يقل عن 188 ألف شخص بالكوليرا في سبع دول في الجنوب الأفريقي، وفقًا للأمم المتحدة.

ولقي أكثر من 3000 شخص حتفهم، وكانت زامبيا هي الأكثر تضرراً. يذكر أن الكوليرا مرض إسهال حاد يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا ترك دون علاج بحسب منظمة الصحة العالمية. الكوليرا مرض فقر يصيب الأشخاص الذين لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية. الصراع والتوسع الحضري غير المخطط له وتغير المناخ كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكوليرا. وقد قدر الباحثون أنه يوجد كل عام ما بين 1.3 إلى 4.0 مليون حالة إصابة بالكوليرا، و21000 إلى 143000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم بسبب الكوليرا .

ولايعاني معظم المصابين من أعراض أو يكون لديهم أعراض خفيفة ويمكن علاجهم بنجاح بمحلول معالجة الجفاف عن طريق الفم. تحتاج الحالات الشديدة إلى علاج سريع بالسوائل الوريدية والمضادات الحيوية. يعد توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الأساسي وممارسات النظافة أمرًا بالغ الأهمية لمنع ومكافحة انتقال الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه. وينبغي استخدام لقاحات الكوليرا عن طريق الفم بالتزامن مع التحسينات في المياه والصرف الصحي للسيطرة على تفشي الكوليرا والوقاية في المناطق المعروفة بأنها معرضة لخطر الإصابة بالكوليرا. تم إطلاق استراتيجية عالمية لمكافحة الكوليرا، بعنوان “القضاء على الكوليرا: خارطة طريق عالمية حتى عام 2030، بهدف الحد من الوفيات الناجمة عن الكوليرا بنسبة 90٪” في عام 2017.