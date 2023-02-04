السماح بتصديق عقد النكاح لزوجة المقيم القادمة للسعودية بتأشيرة زيارة

كشفت وزارة العدل السعودية أنه يمكن للمقيم كتابة عقد النكاح في المحكمة أو المصادقة عليه في حال قدوم الزوجة إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو زيارة مرور، وكان الزوج ووالد الزوجة مقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة أن توثيق الزواج عبر بوابة “ناجز” متاح أيضاً في حال كان الزوج والزوجة قادمين بتأشيرة زيارة.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة ناجز، مشددة على أنه يشترط لإتمامها تسجيل جميع الأطراف في منصة “أبشر” لإنجاز الخدمة.

ومن المتوقع أن تزيد حالات كتابة عقد نكاح للمقيمين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط بعد أن أطلقت وزارة الخارجية السعودية قبل أيام خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً؛ بهدف تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، وأتمتتها.

وتسمح تأشيرة المرور للعابرين والراغبين في الدخول إلى السعودية بأداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وتصدر تأشيرة المرور للزيارة بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر، والإقامة في السعودية مدة أربعة أيام.